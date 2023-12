Násadou smetáku napadl řidič cestující ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to i před zraky svědků. Zaměstnavatel s ním po projednání ukončil pracovní poměr.

Ilustrační video, kontroly řidičů autobusů na Novojičínsku. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Paní Simona jela 11. prosince ranní linkou 889660/8 Frenštát pod Radhoštěm - Trojanovice. Když s dětmi nastupovala na zastávce restaurace Siberie, autobus už měl poměrně velké zpoždění oproti jízdnímu řádu. Právě to stálo za událostí, která se později odehrála na zastávce Frenštát pod Radhoštěm, sídliště.

Paní Simona pro Deník uvedla, že když zpožděný autobus přijel na zastávku a řidič otevřel dveře, zarazilo ji, že měl telefon u ucha za jízdy. „S námi jela ještě jedna starší paní a také ta paní, kterou pak řidič napadl,“ přiblížila paní Simona situaci.

S dětmi jela v zadní části autobusu. „Řidič jel hrozným stylem, tak jsem si řekla `hlavně, že má mobil u ucha`. Paní, která později vystupovala na zastávce Frenštát, sídliště, mi dala za pravdu a řekla, že na jedné zastávce v Trojanovicích stály děti s rodiči a on už tam byl nepříjemný a arogantní na všechny. Děti prý řekly, že se ho bojí a že s ním jet nechtějí, tak je s ním rodiče nepustili,“ pokračovala paní Simona.

Řidič ženě vyrazil mobil z ruky

Nato se paní Simona od spolucestující dozvěděla, že když se na zastávce, kde nastupovala, řidiče zeptala, proč přijel tak pozdě, začal na ní křičet, ať okamžitě vystoupí, že ji nikam nepoveze.

„Ona přesto nějak nastoupila a jela. Říkala jsem ji, že ho měla vyfotit a stěžovat si na něj, že to není normální, aby se tak choval k lidem, vždyť vozí naše děti,“ popsala. Oslovená paní na to odpověděla, že ji to hned nenapadlo. „A když jsme dojeli na zastávku Sídliště, vystoupila a vyfotila si ho přes dveře. On vyběhl z autobusu vzal smeták a začal jí nadávat ať táhne, že je svině a že ho nikdo fotit nebude a vyrazil jí telefon z ruky,“ popsala paní Simona útok řidiče autobusu.

Postarší spolucestující byla zaskočená, dcera paní Simony dostala strach a téměř se rozplakala. „Snažila jsem se rychle vytáhnout mobil a natočit to. Bylo to tak rychle, že jsem nestihla ani vyjít z autobusu a řidič už šel zpátky. A jak byl naštvaný šel směrem k nám dozadu. Tak jsem šla proti němu, aby se už nepřibližoval. Jak mě viděl, začal couvat k volantu. Hned jsem po něm vyjela, jestli je normální takhle se chovat k lidem, a on začal řvát, ať jdeme všichni do řiti, že se na to může vy***t, že jsme hovada, a ať si to odřídíme sami,“ líčila paní Simona nepříjemný zážitek.

Řidič pak vystoupil z autobusu, začal chodit tam a zpět a někam volal, po chvíli se vrátil s mobilem u ucha do autobusu a sedl za volant. „Tak jsem mu řekla, jestli by nás mohl konečně odvézt tam, kam jsme si to zaplatily. Byl hnusný, řval že jsou špatné silnice, a co má jako dělat. Odpověděla jsem mu, že za to počasí nemůžeme, a bylo by fajn soustředit se na cesty, když jsou špatné, a ne celou cestu telefonovat. Tak to položil, zkrotl a odvezl nás,“ dodala paní Simona.

Na zastávce Frenštát, u škol paní Simona pomohla starší paní vystoupit a pokračovala s dětmi do školy. „Po cestě jsem volala na Z-Group bus a celou situaci jim popsala. Když dcera přišla ze školy, hned říkala, že jestli ráno pojede ten pan řidič, že s ním nejede, že se ho bojí,“ doplnila paní Simona.

Ještě ten den začala hledat napadenou ženu prostřednictvím sociálních sítí. Na její příspěvek reagovaly desítky lidí. „My tam zrovna šly s kamarádkou, mluvily jsme s napadenou paní a ta tvrdila, že se zeptala řidiče, proč má zpoždění. Ale paní neznáme,“ píše jedna z přispěvatelek. Většina diskutujících chování řidiče odsoudila, byli ale i pisatelé, kteří odsuzovali jednání některých cestujících.

Řidič přišel u dopravce o práci

Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group bus, která autobusovou dopravu ve Frenštátě pod Radhoštěm zajišťuje, uvedl, že situace nebyla až tak vyhrocená, jak popisuje svědkyně. „Slyšel jsme nahrávku, kterou si pořídila paní, která si potom stěžovala. Rozhodně žádnou starou paní nezmlátil smetákem. Vzal do ruky koště a vyrazil jí z ruky telefon, kterým si ho chtěla nahrávat. To se samozřejmě nemělo stát,“ řekl Miroslav Slaný.

Mluvčí dopravní společnosti dodal, že ten den byla extrémně psychicky vypjatá situace pro všechny jejich řidiče. „Silnice byly nesjízdné, autobusy nabíraly velké zpoždění a už tak byli všichni ve stresu. On dojel na zastávku a nastoupily tam dvě ženy a nadávaly mu, proč má zpoždění. Nadávaly sprostě. Není to tak, že by on nadával jim. Slyšel jsem nahrávku, on byl zničený a říkal, že se s těmi cestujícími nedá vydržet, že potřebuje vystřídat. Nějaká žena na něj křičela, že ji to nezajímá, že si to zaplatili a nadávala mu sprostě… Ale to s tím smetákem se stalo,“ dodal Miroslav Slaný.

Dopravce s řidičem zahájil šetření incidentu. „Měli jsme nějaké nahrávky, hlášení od řidiče. Viděl jsem i ten popis události, který dostaly redakce, ale tak to úplně nebylo. V době, kdy s řidičem bylo zahájeno řízení, jsme ho z té linky stáhli a přeřadili do jiné linky. Mezitím se situace nějak vyvinula a včera padlo rozhodnutí, že s ním bude rozvázán pracovní poměr. Takže řidič končí, před Vánocemi je to nepříjemná věc. Samozřejmě, neovládl se ve stresové situaci, nedá se nic dělat,“ uzavřel Miroslav Slaný.