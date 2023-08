Policisté z Frýdku-Místku dopadli dvojici zkušených zlodějů z Karvinska, kteří operovali na území Frýdecko-Místecka. Už sedí ve vazbě. Na svědomí mají až 26 vloupání do různých objektů.

Vloupání do různých objektů na Frýdecko-Místecku. | Foto: se svolením PČR

Právě tento počet se podařilo frýdecko-místeckým kriminalistům v úzké spolupráci s kolegy z obvodních oddělení územního odboru Frýdek-Místek objasnit. Vlastní operativní činnost, vyhodnocení kamerových záznamů a stopy zajištěné na místech činu vedly neodvratně k zadržení dvojice dnes již obviněných osob.

Třiapadesátiletý muž a osmadvacetiletá žena z Karvinska měli od března do začátku května letošního roku násilím vnikat především do rekreačních chat, ale také sklepů či garáží na Frýdecko-Místecku a odcizit zde vše, co se dalo zpeněžit.

Léto je sezonou zlodějů: Existuje řada způsobů, jak jim vloupání výrazně ztížit

Ve sklepech bytových domů se měli soustředit zejména na jízdní kola, v chatách pak na nářadí a elektroniku. Nebylo však výjimkou, kdy si měli odnést například i uskladněný alkohol. „To je pravda, nepohrdli vínem, pivem ani domácí pálenkou. V jedné z chat měli navíc užívat a znečistit její vybavení, požívat různé potraviny a lihoviny. V další si pak měli připravovat jídlo na elektrickém vařiči s grilem. V jiné chatě zase měli nechat své oblečení a další drobné věci, chovali se tam prostě jako doma,“ přibližovala Kateřina Kubzová z Policie ČR.

Vypečená dvojice teď bude jako doma pár let za mřížemi. Oba obvinění byli totiž v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzeni a nyní jim tedy hrozí až pětileté vězení.

Pašerák lidí ujížděl před policií a boural. V autě zůstalo osm zraněných Syřanů

Muži je navrch kladeno za vinu také vloupání do jedné z garáží v Ostravě, odkud odcizil různé Aku i běžné nářadí v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun.

„Celková škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na bezmála 400 tisíc korun, škoda způsobená poškozením pak činí téměř 140 tisíc korun,“ doplnila Kubzová.

Kriminalisté dvojici obvinili z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Při výslechu svou trestnou činnost nepopírali, odcizené věci údajně rozprodali cizím lidem a za takto získané peníze si pak kupovali jídlo a cigarety.