Hasiči ze dvou jednotek se v sobotu 19. srpna večer zapojily do záchrany osmadvacetiletého muže z jezu U Žida na řece Ostravice ve Frýdku-Místku.

Záchrana osmadvacetiletého muže z jezu U Žida na řece Ostravice ve Frýdku-Místku, 19. srpna 2023.. | Foto: se svolením HZS MSK

„Muž si při skoku do řeky poranil nohu, v prvotní fázi mu pomohli kamarádi, z řeky ho však vzhledem k jeho stavu sami vytáhnout nedokázali,“ uvedl k případu pro Deník mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Zdravotničtí záchranáři pak nevyloučili ani poranění páteře.

Událost byla na tísňovou linku ohlášena patnáct minut před devatenáctou hodinou. Operační středisko k zásahu vyslalo profesionální hasiče ze stanice ve Frýdku-Místku s prvosledovým automobilem a lodním kontejnerem, zároveň byl poplach vyhlášen i dobrovolné jednotce z Frýdku.

Do samotné záchrany se tak zapojili hasiči. Muže ještě na vodní hladině opatrně uložili na scoop rám – tedy na speciální nosítka určená pro šetrný transport pacienta, a to zejména v případech, kdy má zachránce podezření na poranění míchy nebo páteře – a vynesli ho na břeh, kde si ho do péče převzali kolegové ze zdravotnické záchranné služby.

„Od příjezdu první jednotky na místo události do předání zraněného muže zdravotníkům uplynulo jen několik málo minut,“ doplnil pro Deník mluvčí hasičů.