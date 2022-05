Jediným cílem vyděračů bylo svou oběť nalákat a pak ji připravit o co nejvíc peněz. To se jim také ve většině případů podařilo. Celkem si měli přijít zhruba na devětadvacet milionů korun. Šestici obviněným hrozí za zločin podvodu a vydírání až dvanáct let vězení. V kauze figuroval i další muž, který ale během vyšetřování zemřel.

Deníku se podařilo k šokujícímu případu zjistit podrobnosti. Některé události jsou natolik bizarní, že nad kreativitou a zločinnou nápaditostí obviněných zůstává rozum stát.

Aby gang přinutil své oběti platit, musel je dostat pod obrovský psychický tlak, k čemuž měla pomoct i účast poškozených na údajných vraždách. Všechny intriky precizně zinscenoval. K věrohodnosti fingovaných vražd sloužila například i krev v termosce, kterou potřísnili údajné svědky a domnělé oběti. V roce 2017 podobná termoska posloužila při akci v Okružní ulici v Jihlavě.

Efektní krvavé divadlo

Tři členové gangu, z toho jeden už nežije, se na místo sjeli, aby sehráli před jedním z poškozených efektní krvavé divadlo. Jeden člen gangu nejprve odvezl do bytu ve zmíněné ulici svého komplice a budoucí oběť v jedné osobě. Teprve poté dovezli před dům pod smyšlenou záminkou poškozeného. Následoval incident v bytě, k němuž ale ve skutečnosti nedošlo. Ke zvýšení věrohodnosti se údajný vrah potřísnil krví z termosky.

Šokovaný podnikatel se vzápětí dozvěděl, že v bytě došlo k vraždě a musí mlčet. Navíc byl u toho, kdy se údajná mrtvola z bytu převážela. Tu schovali do připravené skříně, pomocí rudlu ji naložili do dodávky a odvezli do nedalekých Štoků. Tam údajný zavražděný ze skříně vylezl, dostal třicet tisíc a odjel domů.

Vydíraný podnikatel se o něco později dozvěděl, že po nich jde policie a musí jim zaplatit deset milionů korun, aby vraždu takzvaně zametli pod koberec. Pak už se rozehrál řetězec dalších okolností, které vedly pouze k tomu, dostat z vystrašeného podnikatele co nejvíc peněz. Jenže ten nakonec celou lest prokoukl a odmítl vyděračům zaplatit. V dalších podobných případech tomu tak ale nebylo a poškození přišli o miliony.