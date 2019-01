Kriminalisté, kteří vyšetřovali přepadení tenistky Petry Kvitové, nepochybili. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) uzavřela prověřování stížnosti, kterou na detektivy podal obžalovaný Radim Žondra.

Ten vinu odmítá a na policii zaútočil, že na něj přepadení tenistky „navlékla“ - jako na známou firmu. V minulosti dostal Žondra 7,5 roku. Byl součástí gangu, který na Moravě přepadával a okrádal seniory.

Žondra se obrátil se stížností na olomouckou pobočku GIBS. Týkala se postupu olomouckých kriminalistů.

„Pan Žondra si stěžoval na některé úkony, které kriminalisté provedli. Konkrétně je specifikovat ale nebudeme, jelikož jsme nezjistili, že by se příslušníci Policie ČR dopustili nějakého trestného činu a tudíž je taková konkretizace bezpředmětná,“ sdělila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

„Výsledek našeho vyhodnocení byl zaslán jako součást obhajoby příslušnému soudu,“ dodala.

Pro pobyt na stavbě chybí důkazy

Třiatřicetiletý Žondra od počátku odmítá, že by Kvitovou přepadl. Tvrdí, že nikdy nebyl v prostějovském bytě Kvitové a tenistku zná jen z televize.

U hlavního líčení v minulém týdnu svědci, například přítelkyně Žondry, vypověděli, že se 20.prosince 2016 nemohl nacházet v Prostějově, protože byl na stavbě v 70 kilometrů vzdálených Napajedlích. Ten den si měl čile esemeskovat s přítelkyní. Doložit to však nemohou, protože zprávy smazali.

Žondra na stavbě řídil výkopové práce. Existují fotografie ze dne přepadení Kvitové, protože zrovna probíhal kontrolní den, na nich ale Žondra není. Pouze bagr.

Stejně tak nejsou důkazy o přítomnosti Žondry z kamerového systému ani záznamu čipových karet.

Kvitová v Austrálii, k soudu přijde později

Petra Kvitová zatím u soudu nevypovídala. V minulém týdnu již byla v Austrálii, kde hrála na úvodních turnajích sezony. V pondělí začal Australian Open.

Soudkyně trvá na tom, aby tenistka vypovídala v soudní síni. Přijít by měla počátkem února, na kdy soud odročil hlavní líčení.

Fotbalista člen gangu?

Žondra pochází z Konicka a ještě vloni na jaře dával góly za fotbalový tým z Haňovic u Litovle.

Fotbal si ale možná dlouho nezahraje, pokud mu soud prokáže vinu, hrozí mu až 12 let vězení.

V minulosti, jak jako první informoval Olomoucký deník, byl Žondra součástí gangu, který na Moravě přepadával a okrádal seniory, k nimž se dostávali podobnou lstí, jakou využil Žondra u Kvitové.

Skupina měla na svědomí více než deset útoků, při nichž se za použití násilí dostávali do rodinných domů seniorů. Trestnou činnost páchali dva roky na Olomoucku, Šumpersku a ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Gang dostal dohromady 37 let. Za podíl na loupežích dostal Žondra 7,5 roku, později byl propuštěn na podmínku.

Vloni v září jej soud poslal na 2,5 roku do vězení. Jak jako první informoval iDnes bylo to za to, že před třemi lety dal tip lupičům, kteří posléze přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku. I v tomto případě Žondra vinu popírá.