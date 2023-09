Globus čelí obvinění z diskriminace dodavatelů. Hrozí mu obří pokuta

ČTK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil správní řízení s obchodním řetězcem Globus. Podezírá jej z dlouhodobé diskriminace dodavatelů. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda. Za porušování zákona o významné tržní síle hrozí pokuty až do výše deseti procent z celkového obratu provinilé firmy, v případě Globusu by to mohlo být až 2,4 miliardy korun. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská ČTK řekla, že řetězec zatím nebude situaci komentovat.

Prodejna Globus - Ilustrační foto | Foto: Profimedia