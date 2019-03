/FOTO Z MÍSTA/ Mikrospánek poslal auto do stromu. Řidič byl vrtulníkem transportován do nemocnice. Ve středu odpoledne došlo mezi Žďárnou a Protivanovem na Prostějovsku k havárii osobního automobilu Volkswagen Golf.

"Dle tvrzení devětadvacetiletého řidiče měl vlivem mikrospánku ztratit vládu nad vozidlem a to následkem toho vyjelo vlevo mimo komunikaci. Tam čelně narazilo do vzrostlého stromu, o který se zastavilo. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci," informoval policejní mluvčí František Kořínek.