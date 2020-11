Skončila s vážnějšími ranami na obličeji, druhá prodavačka vyvázla jen s oděrkami. Muž je obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a krádeže. Případ v úterý projednával krajský soud v Brně.

Ve večerce se muž pokusil ukrást čokoládové tyčinky Snickers a Twix dohromady za 331 korun. K pokladně Kobakhirze přišel zaplatit pití, ženy si ale všimly, že má v kapsách ještě sladkosti. Společně mu je obě začaly brát a chtěly si ho vyfotit. Jedna z žen mu také dala facku a hodila po něm colu. V tu chvíli vytáhl nůž a mířil a několikrát říznul ženu do obličeje.

Obžalovaný svůj čin přiznal a oběma poškozeným se přímo v jednací síni omluvil, navrhl také zaplatit vzniklou škodu. „Vůbec nevím, co mě to napadlo. Hrozně mě to mrzí. Nikdy předtím se mi nic takového nestalo,“ řekl. Uznal také, že byla jeho chyba, že bral narkotika, přímo v ten den sehnal v Brně velké množství Rivotrilu. Popírá však, že by chtěl stejnou intenzitou napadnout i druhou ženu, po té se jenom několikrát ohnal a nezpůsobil jí žadné vážné zranění. Pokud by soud čin klasifikoval tímto způsobem, mohl by dostat nižší trestní sazbu a zkrátit si tak trest o několik let.

Přenášet vinu na ženy je nemístné, říká žalobce

Obhájkyně poukázala na to, že jeho jednání bylo reakcí na jednání žen a poukazovala na to, že až do útoku prodavačky byl spíše pasivní a nebyl nijak agresivní. „Opakovaně se snažil odejít, ženy se ho snažily v obchodě zadržet, prodavačka po něm mrskla colu, obě mu bránily mu v odchodu, ačkoli věděly, že má u sebe nůž. Samozřejmě jeho reakce byla přehnaná, ale je třeba ukázat, že to nebylo žádné napadení z ničeho nic. Svého činu také velmi lituje,“ řekla a uvedla také, že z tohoto důvodu navrhuje nejnižší trestní sazbu.

Státní zástupce Petr Bejšovec však s jejím odůvodněním nesouhlasil „Přenášet vinu na ženy je nemístné, on v tom obchodě kradl. Útočil nožem na mnohem slabší ženy. Pokud by se chtěl ubránit a odejít, nemusel nůž vůbec vytahovat, ale on se rozhodl použít nůž. Pochází z kultury, kde jsou muži zvyklí u sebe nosit nože a ví, co jím může způsobit,“ řekl.

Znalkyně z oblasti psychologie nezjistila, že by muž trpěl nějakou vážnou patologickou poruchou. Je však podle ní nezralý, omezeně sociálně zručný a má problém zvládnout některé emoce.

Kobakhirze z Gruzie odešel do Česka po změně politického režimu v roce 2010, protože nemohl v Gruzii najít práci. Předtím pracoval ve státním sektoru v ochrance. V Česku se chtěl živit jako svářeč a vydělat si peníze. V minulosti trpěl depresemi a bral léky a drogy, které mu pomáhaly cítit se lépe a uvolnit se. Má manželku a dvě děti, ty zatím o činu neví, svým rodičům to řekl. Předtím nikdy v Gruzii nebyl nikdy trestaný, pouze ve Švýcarsku jej chytili při krádeži čepice. Zatím strávil devět měsíců ve vazbě.

Soud bude pokračovat ve čtvrtek v 10 hodin.

SÁRA JESCHKEOVÁ