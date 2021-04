Beze změny je i po odvolacím líčení trest nad 36letým plzeňským youtuberem, kulturistou a zápasníkem MMA. Ústecký krajský soud ve středu 31. března potvrdil rozsudek okresního soudu v Chomutově. Ten loni v říjnu řešil video Filipa Grznára, kde asi týden od události v květnu 2017 schvaloval zabití Roma na chomutovském sídlišti Písečná a hovořil o vyvražďování tamních Romů.

Známý sportovec se i vůči bagatelnímu peněžitému trestu odvolal. Ovšem také ústecký senát odmítl akceptovat obhajobu, že hovořil v nadsázce a že má jako youtuber, potažmo umělec větší volnost ve vyjadřování. Senát však připomněl, že video celebrity sdílely desítky tisíc lidí, a tím byla jeho odpovědnost větší. Rozsudek je pravomocný, Grznár může jen podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Což prý také učiní.

V pozadí případu stojí událost, kdy před necelými čtyřmi lety obyvatel Písečné Petr Benda zastřelil muže romského původu. „Vždyť udělal správnou věc a půjde si sednout, pro mě je to hrdina, česká z…..ná justice ho pošle za katr, jestli to tak bude, pojedu tam a vyvraždím to,“ vyjádřil se Grznár ve videu na Instagramu. Rozjela se ještě explicitnější diskuze a kulturista příspěvek stáhl. Někdo neznámý ho však obratem vložil na YouTube.

Bendu později odsoudili na deset let za vraždu. Paralelně se rozjelo vyšetřování Grznára, ale i šesti lidí, které policie ztotožnila s prostořekými komentáři k videu. Zatímco ti akceptovali nízký peněžitý trest nebo podmínky v řádu měsíců už po trestním příkazu, Grznár hnal případ k hlavnímu líčení. Okresní soud v Chomutově se s ním kvůli přečinu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci i schvalování trestného činu rozloučil s úhrnným finančním postihem ve výši 15 tisíc korun.



Kulturista se odvolal ke krajskému soudu, líčení proběhlo dnes. Grznár zopakoval, že snad nikdo nemohl uvěřit, že by jako táta od dvou dětí skutečně jel do Chomutova se záměrem tam vraždit. Doplnil, že podobnou nadsázku používá ve videích často, tlačí ho k tomu i sponzoři. „Prohlášení bylo učiněno v rámci umělecké činnosti,“ uvedl obhájce Jan Varga. Ten konstatoval i to, že jde o princip. Pro obžalovaného by jistě bylo jednodušší, kdyby zaplatil.

Vyjádření Filipa Grznára a Jana Vargy po soudu

Zdroj: Jaroslav Balvín

„On je ale naprosto přesvědčen, že nešlo o trestný čin a jedná se o svobodu slova,“ upozornil advokát, podle nějž musí být navíc výhrůžka způsobilá vyvolat reálnou obavu. „Nebylo prokazováno, natož prokázáno, že by tady nějaká tato obava byla. Nikdo z Chomutova nevyhledal ochranu,“ zmínil Varga. A dodal, že kulturista video natočil v době, kdy se domníval, že k události na Písečné došlo jinak. Sám Grznár doplnil, že i přesto po několika dnech video smazal. „To, že mi ho někdo zcizil a umístil na YouTube, bylo proti mé vůli a nemohu za to,“ pokrčil rameny.

Žalobce z krajského státního zastupitelství Jan Řeháček trval na chomutovských závěrech. Jak připomněl, zavěšením poselství na sociální síť celebrita zvýšila dosah svých slov oproti tomu, kdyby to říkala třeba v restauraci. „I kdyby sám neměl v úmyslu jet do Chomutova, nevede to k závěru, že se jedná o nadsázku, na mě video nepůsobilo recesisticky,“ konstatoval Řeháček. A připomněl, že řada diskutujících na sdělení reagovala v tom smyslu, že jsou připraveni se k trestné výpravě připojit.

Ústecký senát se vypořádával zejména s argumentem obhajoby, že Grznárovo sdělení u nikoho nevyvolalo obavy a že k trestné výpravě nedošlo. „Že se tak nestalo, není podstatné. Výhrůžka byla způsobilá vyvolat obavy, byť jen u jediného Roma,“ konstatovala předsedkyně senátu Naděžda Hájková.



Kulturista podle ní dobře věděl, jak masivně budou lidé jeho příspěvek sdílet, a to včetně Romů. Nemuseli se bát zavraždění, ale třeba „jen“ zbití. Ostatně v době zavěšení videa na sociální síť byla stále živá kauza zastřeleného Roma a v komunitě na Písečné pravděpodobně panovala napjatá atmosféra.



Hájková dodala, že případ sledovala celostátní média prakticky už ode dne, kdy se stal, a Grznár k němu měl dost informací, aby si mohl rozmyslet, jak se k němu vyjádří. Předsedkyně senátu uzavřela, že rozsudek je pravomocný. Bránit se proti němu lze pouze mimořádným opravným prostředkem, dovoláním u Nejvyššího soudu v Brně. „Budeme se dovolávat, určitě,“ řekl Grznár po skončení líčení novinářům. „Už po rozhodnutí okresního soudu v Chomutově jsme uváděli, že nepočítáme s velkým úspěchem u krajského soudu a že budeme pokračovat dál,“ potvrdil Varga.