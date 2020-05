Michal Šály, devětatřicetiletý nebezpečný recidivista z Jihlavy nadělal starosti spoustě lidem. Asi tu nejméně příjemnou museli skousnout sami strážci zákona před více než sedmi lety. Šálymu se tehdy podařilo nevídané - utéct z policejní cely. Jak se ukázalo, nebylo to zase nic tak složitého. Rukama roztáhl mříže a protáhl se ven. Během okamžiku pak vyběhl z policejního ředitelství v Jihlavě.

Michal Šály před Okresním soudem v Jihlavě, který ve středu rozhodl o jeho vzetí do vazby. | Foto: Deník / Roman Martínek

Býval by to byl čistý útěk, kdyby se po cestě nemusel poprat s policistou. I tak se mu podařilo uprchnout. Ani on sám ale asi nedoufal, že by se nakonec za mříže znovu nevrátil. Stalo se pár hodin po útěku a následný soud se s ním nemazlil.