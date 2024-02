Postřelený, ač zraněný, se poté dal na útěk. Policie již případ uzavřela a byla podána i obžaloba, a tak střelec již za pár týdnů stane před klatovským soudem. Reálně mu hrozí, že skončí za mřížemi, kde to už důvěrně zná.

„Mohu potvrdit, že ve věci již byla k Okresnímu soudu v Klatovech podána obžaloba, a to pro přečin ublížení na zdraví,“ potvrdila klatovská okresní státní zástupkyně Petra Švecová.

Bližší informace k případu neposkytla. Podle zdroje Deníku obeznámeného s případem se vše odehrálo vloni v noci ze 20. na 21. září v areálu bývalé nemocnice v Klatovech, v sousedství křížové cesty. Marek M., jehož jméno ani tvář nyní nelze zveřejnit, se tam potkal se svým stejně starým známým. Nejdříve si povídali, ale pak se pohádali a konflikt nakonec vyústil ve fyzické napadení. „Chtěl mě praštit, já ho odkopl. On vytáhl nějaký kolt, který měl za pasem, namířil mi na nohy a vystřelil. Rána šla vedle, ale pak vystřelil podruhé, a to už mě trefil,“ popsal policistům dění postřelený muž, který i přes zranění dokázal z místa utéci. Vzhledem k tomu, že před osudným setkáním vydatně popíjel, nešel si zranění nechat ošetřit, ale šel se vyspat k příbuzné a do chirurgické ambulance zavítal až druhý den.

Policisté zjistili, že střelec použil krátkou kulovou opakovací zbraň, tzv. flobertku. Jde o zbraň, u níž je nutná registrace u Policie ČR a která je podle prodejců vhodná zejména k výcvikovým účelům a k zábavné a sportovní střelbě na kratší vzdálenosti.

Marek M. nestane před soudem poprvé, v záznamu rejstříku trestů už má dle informací Deníku sedm záznamů a opakovaně byl ve výkonu trestu. Výše uvedený čin spáchal v podmínce, což mu u soudního líčení přitíží. Hrozí mu až tři roky vězení.