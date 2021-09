"Obyvatelé se vracejí do svých domovů. Plynárny zahajují tlakování rozvodu plynu. Komunikace otevřena. Ukončujeme zásah," hlásili z místa hasiči po druhé hodině odpolední.

Únik plynu z venkovní nádrže v neděli na několik hodin uzavřel hlavní silnici z Plzně do Domažlic. Na místě plynařům asistovali dobrovolní i profesionální hasiči. Preventivně byly evakuovány desítky obyvatel. Událost se obešla bez zranění a škod. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.