Začátek týdne připomněl řidičům, jaké roční období panuje. Sněhové přeháňky a namrzlé vozovky zkomplikovaly některým řidičům cestu do práce či domů. Nejhorší situace byla ve výše položených místech, a to na Mořinsku, Hudlicku a Chyňavsku. S velkou opatrností, museli jet nejen řidiči nákladních vozidel, ale i údržbové techniky silničářů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Sypači, který přijel v pondělí 14. ledna večer zprůjezdnit zledovatělou silnici mezi obcemi Mořinka a Mořina, to na namrzlé vozovce uklouzlo a sjel do příkopu, kde se převrátil na bok. „Sypač jel po neošetřené vozovce, která byla namrzlá. Řidiči se nestalo nic. Z nehody vyvázl bez zranění. Posypový vůz ale máme poškozený,“ poznamenal k události vedoucí provozu Kladno Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Převrácený sypač museli profesionální hasiči z Berouna a Řevnic nejprve postavit na kola pomocí dvou jeřábů a teprve pak ho vytáhli z příkopu. „Sypací vůz byl plný nafty. Vozidlo se nám podařilo vytáhnout, aniž by z něho nafta vytekla,“ vysvětlil za berounské profesionální hasiče Milan Provazník. Jak dále uvedl, po silnici mezi obcí Mořinka a Mořina by měli v takovém počasí řidiči jezdit hodně opatrně. „Silnice je křivá a když namrzne, je to nebezpečné,“ dodal Milan Provazník.

A jak vlastně k nehodě sypače došlo? Po namrzlé silnici původně projížděl řidič cisterny, který vezl desítky tisíc litrů benzínu. Vzhledem k tomu, že vezl nebezpečný náklad, nechtělo se mu na neošetřenou vozovku. Zavolal silničářům a požádal je, aby silně zledovatělou vozovku přijeli zprůjezdnit. Sypač přijel, ale zanedlouho sám na namrzlé vozovce uklouzl. Posypové vozidlo skončilo mimo silnici ve křoví.

Na místě musely zasahovat hasičské jednotky, které s pomocí dvou jeřábů vytáhly sypač zpátky na silnici. „Provoz byl v místě nehody po dobu zásahu hasičů zastaven,“ podotkl Milan Provazník a upozornil, že to ale nebyla jediná nehoda, ke které museli v pondělí a v úterý berounští hasiči vyjíždět. „Vyjížděli jsme k několika dopravním nehodám. Vesměs se jednalo o vozidla, která sjela na namrzlé vozovce do příkopu. V úterý kolem druhé hodiny ráno zasahovali hasiči u zapadlého vozidla i v obci Podluhy,“ upřesnil Milan Provazník.

Většina řidičů se snažila jet na namrzlém povrchu vozovek velmi opatrně. „Cítil jsem, že mi podkluzují kola. Zkusil jsem přibrzdit a proklouzlo mi to. Tak jsem raději zvolnil a jel jsem krokem,“ sdělil Jiří Neumann z Hořovic.

Kromě nehod zasahovali profesionální hasiči v regionu u požáru domu v obci Záluží. Požár měly na svědomí saze v komínu.