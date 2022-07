Hlavní postavou celé kauzy má být Milan K., spolumajitel firmy VIA Consult, která pro obce veřejné zakázky administrovala a podle policistů vědomě a cíleně vytvářela zadávací podmínky výběrového řízení tak, aby zvítězila předem vybraná stavební společnost. Městům tím vznikly škody v řádech až stovek tisíc korun.

Policie tento korupční případ stále šetří a k podrobnostem se nevyjadřuje. „Kriminalisté i nadále realizují úkony trestního řízení. Bližší informace nelze s ohledem na probíhající vyšetřování poskytnout,“ řekla mluvčí moravskoslezského ředitelství policie Soňa Štětínská.

Feber: Jednal jsem v zájmu obce a školáků

Vedle čtyř obviněných se ale podle serveru Seznam Zprávy v policejním spise k tomuto případu objevují také jména komunálních politiků, zpravidla starostů obcí, které zakázky vypsaly. Už koncem června si policisté pozvali k podání vysvětlení coby svědka starostu Stonavy Ondřeje Febera.

Ve Stonavě vyšetřovatelé spatřují jako podezřelou zakázku na rekonstrukci školní budovy za 16 milionů korun, kterou obec vypsala v roce 2020. Obci podle policejního spisu, ze kterého bere informace server Seznam Zprávy, vznikla škoda minimálně ve výši 584 tisíc korun.

Starosta Feber tvrdí, že se o tom, že je oprava základní školy ve Stonavě dávána do souvislosti s kauzou zmanipulovaných zakázek, dozvěděl z médií. „Jsem přesvědčen, že z naší strany proběhlo výběrové řízení v souladu se zákony. Vše připravila a vedla odborná osoba, která v tomto oboru měla velké renomé a kterou jsme najali na doporučení jiných obcí,“ píše ve svém prohlášení k celému případu Ondřej Feber.

Schůzka v Ostravě

Nicméně nepopírá, že se v této záležitosti sešel v Ostravě s Tomášem H., zástupcem jedné z několika neúspěšných firem, která se proti výběru odvolala. „Rozhodl jsem se ho požádat, aby vzal své odvolání zpět s ohledem na havarijní situaci školní budovy a v zájmu co nejrychlejší rekonstrukce. Toť vše. Chci zdůraznit, že jako starosta jsem se řídil zájmem obce a jednal jsem v zájmu školních dětí,“ tvrdí stonavský starosta.

Zmíněný Tomáš H. je v celém tomto případu korunním svědkem, který se jednak odvolával k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a později o všech praktikách a machinacích informoval policii, která tak poté mohla schůzky a hovory hlavních aktérů této korupční kauzy odposlouchávat a jinak monitorovat.

V policejním spise, z něhož informace čerpá server Seznam Zprávy, je také výpověď Tomáše H., ve které popisuje své dojmy ze zmiňované schůzky se starostou Feberem: „Přišlo mu, že se snaží hrát na city. On (Tomáš H.) ale věděl z dřívější schůzky s Varmusem, že v této věci má být zainteresován i starosta obce ve spolupráci s administrátorem a s předpokládaným vítězem,“ píše policie ve svém usnesení.

Obec prý mohla přijít o dotaci

Starosta Stonavy ve svém prohlášení k celému případu také připomíná, že samosprávní celky mají velký problém s neúspěšnými uchazeči (stejně jako ekoaktivisty), kteří jsou schopni neustálými odvoláními stavby blokovat.

„I Stonava by mohla v důsledku zdržování řízení o dotaci přijít. V tomto režimu, kdy se zoufalí starostové snaží „pohnout stavbou z místa“, figuruje řada z nás. Obávám se, že medializace mé osoby je daní za stranickou příslušnost a funkci senátora,“ domnívá se Feber. V pondělí odpoledne Deníku zopakoval, že se nebude k této kauze více vyjadřovat.

V Havířově „výběrko“ nedokončili

Dalším z politiků, jehož jméno je podle Seznam Zprávy zmiňováno ve vyšetřovacím spise této kauzy, je náměstek havířovského primátora za hnutí ANO Ondřej Baránek. Ten, podle toho, co je ve vyšetřovacím spise, věděl o „nekorektním způsobu výběrového řízení“. On sám to však popírá.

Policie se odkazuje na odposlech květnové schůzky Tomáše H. a majitele českotěšínské firmy Staseko Plus Romana M. „Ze schůzky ze dne 10. 5. 2022 vyplynulo, že Roman M. potvrdil Tomáši H., že výběrko je jejich, že jim to nebude nikdo kontrolovat. Ing. M. dále Tomáši H. potvrdil, že o celém tomto jednání ví i náměstek Baránek,“ cituje Seznam Zprávy policejní usnesení o zahájení trestního stíhání.

Baránek: O ničem jsem nevěděl!

Ten to však rezolutně popřel. „O ničem takovém jsem nevěděl, na tom trvám. Záležitosti městských domů a společnosti MRA (Městská realitní agentura – pozn. red.) spadá do mé gesce, zakázky na rekonstrukce ve městě řešíme běžně. Zakázku nicméně připravoval správce bytového fondu, prostřednictvím smluvního externího administrátora. A že jeden nebo druhý pán tvrdí, že jsem o něčem věděl, s tím nic nenadělám. Já ty pány možná někdy někde viděl, ale nikdy jsem se s nimi o této záležitosti nebavil,“ řekl v pondělí Deníku náměstek Baránek s tím, že jej policie v této záležitosti dosud nekontaktovala. „Každopádně jsem připraven poskytnout policii maximální součinnost při vyšetřování,“ dodal.

Připomněl také, že zmiňované výběrové řízení bylo zrušeno, protože v jeho průběhu začalo policejní šetření. „Městu nevznikla žádná škoda,“ řekl Ondřej Baránek.

Kriminalisté nicméně vypočítali, že Milan K. s Romanem M. „se pokusili městu Havířovu způsobit škodu ve výši minimálně 1 784 113 korun“. O vyjádření k této věci Deník požádal majitele firmy Staseko Plus Romana M. Ten ale na dotazy nereagoval.

Oba politici – Ondřejové Feber i Baránek – jsou členy hnutí ANO. Stonavský starosta je navíc senátorem. Jaký dopad může mít tato kauza na jejich výsledek v podzimních komunálních volbách? „To odmítám komentovat,“ řekl Deníku Baránek, který je na třetím místě kandidátky ANO v Havířově.