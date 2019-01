Patnáct tisíc litrů mléka v pátek ráno vyteklo na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku. Před půl šestou ráno tam u exitu 281 havaroval kamion, který tekutinu převážel. Cesta ve směru Ostrava - Olomouc byla uzavřena. Řidič musel do nemocnice. V Českých Budějovicích zase nehoda kamionu zkomplikovala časně ráno dopravu na hlavním tahu směrem do Rakouska.

Na D35 cisterna sjela do příkopu a mléko z ní částečně vyteklo. „Podle dostupných situací by to mělo být asi 15 kubíků mléka, tedy polovina převáženého nákladu,“ řekla Vladimíra Hacsiková, mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Devětapadesátiletý řidič podle dostupných informací sjížděl z dálnice a se soupravou vyjel mimo silnici a převrátil se. „Vozidlo zablokovalo oba jízdní pruhy ve směru na Olomouc a přívěs zůstal v příkopě. Řidič se na místě podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní,“ vysvětlil komisař Libor Hejtman z krajského ředitelství policie ČR.

„Po dobu šetření nehody byl uzavřen sjezd z dálnice D35 na 281 km (EXIT Přáslavice). Nájezd na dálnici D35 u EXITU 281 ve směru od Olomouce byl sveden do jednoho pruhu,“ popsal ještě situaci Libor Hejtman.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Olomouce a dobrovolní z Velké Bystřice. Kromě nich byla povolána do služby i záchranná služba, která řidiče kamionu musela odvézt do nemocnice.

Šofér slezl po žebříku

V Českých Budějovicích se převrátil kamion na bok u obchodního domu Tesco na silnici E55, která spojuje na přechod do Rakouska Dolní Dvořiště. Hasiči podle informací mluvčí Venduly Matějů na místo vyjížděli pár minut po páté hodině.

"Kamion se na zasněžené a kluzké vozovce převrátil na bok tak, že jeho kabina zůstala přibližně pět metrů nad zemí. Tam ji držel převrácený návěs. Hasiči ke kabině postavili nastavovací žebřík, po kterém nezraněný řidič slezl dolů," popsala nezvyklý zákrok.

"Z kamionu nevytékaly žádné provozní látky. Jelikož nehrozilo žádné další nebezpečí, nehodu si převzala Policie ČR," doplnila Vendula Matějů. Ti nejprve silnici uzavřeli, poté byla průjezdná s omezením. Zpátky na kola kamionu pomohla těžká technika, náklad musel být přeložen do náhradního vozidla.

"Řidič jel ve směru od Písku do centra Českých Budějovic a v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu a povaze komunikace a převrátil se. Zablokoval několik jízdních pruhů, proto policisté museli odklánět u křižovatky Diamant směrem do centra dopravu," vysvětlila policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. Nyní už je silnice zcela průjezdná.

Další nehoda se stala před sedmou hodinou ranní na hlavním tahu na přechod Dolní Dvořiště, a to u Nažidel na Českokrumlovsku, kde havarovalo osobní auto. Nehoda byla se zraněním a na místě zasahovaly záchranné složky.