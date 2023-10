Policie vyšetřuje případ tříletého chlapce, který se ztratil mladé mamince v ostravské zoologické zahradě. Plačící dítě po nějaké době našla neznámá žena, která s ním zamířila ke vstupu do zoo, kde ho předala personálu. Poté odešla. Chlapec je v pořádku, policisté by však s nálezkyní potřebovali hovořit.

Krátký sestřih ze Zoo Ostrava s anketou, 8. srpna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

K události, o níž policie ve středu informovala, došlo během státního svátku ve čtvrtek 28. září kolem 14.35. Matka byla se synem v Zoo Ostrava před ohradou s malými kozami. Během okamžiku se jí však dítě ztratilo z dohledu. „Začala ho hledat a celou věc oznámila prostřednictvím tísňové linky 158 policistům jako možný únos,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Když ochránci zákona dojeli na místo, dítě již bylo v prostorách u pokladny v péči zaměstnankyně zoologické zahrady. Pracovnice hlídce řekla, že dítě přivedla starší žena, která ho našla plačící bez dozoru. Proto jej odvedla k personálu ke vstupu. Zde ho předala a následně ze zoo odešla. Chlapec byl v pořádku, nezraněný.

„Tímto se obracíme na ženu, která našla chlapce a předala ho pracovnici zoologické zahrady, aby se přihlásila na linku 158 nebo na obvodní oddělení Slezská Ostrava, ulice Bohumínská 65, případně na jakoukoli policejní služebnu,“ dodala Michalíková s tím, že její výpověď by mohla objasnit všechny okolnosti případu.

„Také se obracíme na ostatní návštěvníky zoo, kteří v danou dobu byli v těchto prostorách,“ dodala Michalíková.

Popis chlapce a ženy:

Chlapec ve věku tří let má krátké blond vlasy. V době návštěvy zoo byl oblečen do černého trička s krátkým rukávem a černých tepláků.



Žena, která měla chlapce nalézt, mohla být ve věku 60 až 70 let. Měla bílé krátké vlasy, na obličeji černé sluneční brýle. Na sobě měla tmavší vzorové šaty dlouhé po kotníky. Přes rameno měla modrou příruční tašku.