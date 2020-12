Když se vrátila v neděli večer z odpolední směny, vyrazila vyvenčit svého malého psíka. Tak jako vždy zamířila na pardubické nábřeží Závodu míru k Labi. „V dáli jsem si všimla chlápka, měl na sobě čelovku a koukal do dodávky odstavené na parkovišti u železářství. Nevěnovala jsem mu pozornost, protože jsem si myslela, že to je jeho auto a něco tam opravuje,“ vzpomíná třiadvacetiletá Katka s tím, že se nebála.

Lokalitu totiž vždy považovala za bezpečnou. „Pak jsem si ale všimla, že mě zbystřil, a začal se chovat divně,“ pokračuje žena. Podle ní chodil muž sem a tam, neustále přecházel mezi stezkou vedoucí podél Labe a osvětleným chodníkem. To už žena začala mít strach, jelikož široko daleko nebyl nikdo další. „Zvedla jsem telefon, že budu předstírat, že někomu volám. On najednou prošel kolem mě. Možná chtěl zjistit, jaký mám telefon nebo jak reaguje pes,“ přemítá mladá žena. Proto se vydala směrem domů a chtěla co nejdříve jít na místo, které je více osvětlené. V tu chvíli ale věci dostaly rychlý spád. „Rozeběhl se za mnou, stáhl mě na zem a hned mě začal mlátit obuškem přímo do hlavy,“ popisuje napadená.

Byla pode mnou kaluž krve

„Dej mi ten telefon!“ to jsou jediná slova, která od pachatele slyšela. Pamatuje si jen, že se jednalo o muže hubené postavy, který na sobě měl černou bundu s kapucí a roušku. „Podle hlasu by to mohl být mladý člověk, ale nevím. Nestihla jsem se mu podívat do obličeje, protože jsem se snažila si hlavu krýt,“ vysvětluje.

Žena dostala několik ran do hlavy, pachatel jí vzal telefon a utekl. „Celou dobu jsem volala o pomoc, s ním to ale ani nehnulo,“ dodává. Když útočník utekl, otřesená žena se vydala mezi panelové domy, kde se svalila na lavičku. „Všude jsem měla krev, byla pode mnou kaluž,“ vzpomíná. To už k ní ale běželi dva lidé, kteří zaslechli její zoufalé volání. Muž se ženou mladou slečnu uklidňovali a přivolali záchranku, za pár minut přijeli policisté a záchranáři. „Naštěstí to odnesla jen hlava, obličej mám v pořádku,“ říká Katka, která má na hlavě 13 stehů, jedna ze čtyř tržných ran je dlouhá šest centimetrů.

Lékařským ošetřením pro ženu ale celá věc neskončila. Z hlavy to bude vyhánět ještě hodně dlouho, stále je otřesená a dokonce odjela z města pryč za rodinou. „Přehrává se mi to v hlavě, pořád to vidím před očima a brečím. Nechtěla jsem v Pardubicích vůbec být a nevím, kdy se vrátím,“ podotýká žena s tím, že má strach se do místa svého bydliště znovu podívat a že se bojí každého neznámého člověka.

Neví, jak bude venčit psa, a nedokáže si ani představit, že se bude večer z práce zase vracet za tmy. Pachatel je totiž stále někde venku. „Ten člověk neviděl a neslyšel, byl hrozně brutální a hned mě mlátil do hlavy. Jsem přesvědčená, že dokáže ublížit daleko víc, a bojím se, že se takový útok bude opakovat a ublíží i někomu dalšímu,“ obává se napadená žena.

Policisté tak brutální útok nepamatují

Brutálním útokem jsou zaskočení také policisté, kteří po neznámém pachateli intenzivně pátrají. „Podobný případ, kdy by neznámý pachatel takovýmto surovým způsobem zaútočil na cizí ženu, v posledních letech neevidujeme,“ potvrzuje policejní mluvčí Eva Maturová. Policie vyzvala lidi, aby byli opatrní a pozorní. Každý, kdo by mohl mít jakoukoli informaci, která by napomohla k dopadení muže, se má ozvat policii. „Kdo je útočníkem, a proč ženě takovým způsobem ublížil, to kriminalisté prověřují. Možná se obával fotografie, když se pohyboval okolo zaparkovaného vozidla, možná chtěl jen mobilní telefon, který měla mladá žena u sebe. To vše je předmětem prověřování,“ uvádí policie.

Matka napadené ženy na sociálních sítích zveřejnila fotografie rozbité hlavy, aby o napadení informovala a varovala ostatní. Fotografie se začaly rychle šířit internetem. Lidé Katce drží palce a doufají v rychlé dopadení pachatele. „Co je to za prase. Takhle napadnout ženskou. Doufám, že ho chytnou a půjde do basy a ne že to bude jen přestupek. Člověk aby se opravdu bál jít pomalu jen s košem. Mladé slečně přeji brzké uzdravení,“ vzkazuje Katce Šárka. Jiný muž nabízí svou pomoc, Katce chce vynahradit ztrátu telefonu a darovat jí nový. „Doufám, že se pachatel najde a bude řádně potrestán. Rád bych vaší dceři předal nový telefon Iphone 11 jako malou náhradu za starý telefon, co jí byl ukraden,“ píše Michal.