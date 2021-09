Do sběrného dvora je přitom možné celoročně a bezplatně odevzdat objemný odpad jako starý nábytek nebo koberce. Elektrošrot v podobě ledničky, pračky, rádia nebo televize.

"Odhalenou černou skládku je možno nahlásit telefonicky na Magistrátě města Havířova či Městské policii. V případě dopadení hrozí zakladateli černé skládky za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. Pokud černou skládku řeší přímo Česká inspekce životního prostředí, tak může stanovená pokuta dosáhnout i milionové výše," bere si opět slovo mluvčí tamní radnice.

„Strážníci po zjištění skládky intenzivně obcházeli přilehlá obydlí s cílem zjistit pachatele. U pěti takto zjištěných skládek se podařilo pachatele vypátrat. O zjištěných skutečnostech byl vždy sepsán úřední záznam s fotodokumentací, které byly postoupeny ke správnímu orgánu k dořešení. I do budoucna bude Městská policie Havířov v potírání zakladatelů černých skládek pokračovat. Černé skládky bohužel vznikají i přesto, že občané mají možnost odkládat větší odpad na sběrných dvorech,“ uvedl ředitel Městské police Havířov Bohuslav Muras.

V průběhu posledního měsíce byla podle ní zorganizována akce, zaměřená především na dopadení pachatelů, kteří pod rouškou tmy odkládali nechtěný odpad místo do sběrného dvora ke kontejnerovým stanovištím, kam rozhodně nepatří.

Stěžují si na to obyvatelé města, řeší to i odpovědní pracovníci magistrátu. V Havířově se množí nepořádek kolem popelnic a vznikají tu černé skládky. Město zároveň vyzývá své obyvatele, ať nejsou benevolentní a tyto nešváry ohlašují pokud možno neustále.

