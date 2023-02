„Policisté použili výstražná světla společně s nápisem STOP, ale ani to řidiče nepřesvědčilo a v jízdě přes špatný terén pokračoval dál. Zastavil ho až spadlý strom, který byl přes celou šířku cesty. Ani v tuto chvíli to nevzdal a snažil se na místě otočit. To se mu ale nepovedlo, policisté rychle vystoupili ze služebního auta ven a za použití donucovacích prostředků muže dostali z vozidla,“ popsala mluvčí policie Dita Holečková.

Zdroj: Youtube

Třiačtyřicetiletý muž policistům tvrdil, že mu před pár dny vypršel zákaz řízení, ale ještě si nestihl požádat o vrácení řidičáku. Zákaz řízení byl tedy stále platný. Kontrola v databázi tyto informace potvrdila. Následná dechová zkouška na alkohol byla negativní, u zkoušky na drogy nastal problém. Řidič ji odmítl a odmítl i se podrobit i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.

Za to mu hrozí pokuta 50 tisíc, protože toto odmítnutí nastalo v době zákazu řízení, který si rovněž může dotyčný prodloužit o další jeden a až dva roky.