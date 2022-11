Senior odsouzený v Hongkongu za pašování drog je v ČR. Ve vězení bude do 93 let

Český senior odsouzený v Hongkongu k 27 letům vězení za pašování drog byl na konci října převezen do Česka. Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál. Podle rozhlasu se jedná o prvního občana ČR, kterého Hongkong vydal na základě smlouvy o vzájemném vydávání odsouzených. Zbytek trestu stráví čtyřiasedmdesátiletý Vladimír Švec v české věznici, na svobodu by měl vyjít v 93 letech.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK