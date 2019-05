„Zlikvidované to není, terén je velmi složitý. Není to nic velkého, ale hasiči tam raději zůstávají a prolévají to,” popsal sitauci operační. Noční déšť nebyl tak vydatný, aby zhasil i skrytá ohniska, které se v noci nepodařilo odhalit.



"Požár zasáhl mladý lesní porost v těžko přístupném strmém svahu," informovala ve střečdu mluvčí. "Na místo bylo během odpoledne postupně povoláno 16 jednotek včetně chemického a protiplynového kontejneru z Liberce, ve kterém je zařízení na plnění tlakových lahví. Hasiči musejí kvůli zakouření zasahovat v dýchací technice," popsala náročný zásah Štrauchová.

"Úspěšnost hasebních prací stále komplikuje silný vítr, hasiči předpokládají, že půjde o dlouhotrvající zásah," uvedla Štrauchová. Požár byl hasičům nahlášen v 15:39. Původně hořelo na ploše 50 krát 50 metrů, vlivem silného větru se ale oheň rychle rozšířil. "Zasažena je plocha asi 600 krát 200 metrů," upřesnila. "Dohašují se skrytá ohniska," doplnila Štrauchová po desáté hodině večer.

Pomáhá i vrtulník

Do hašení je zapojeno zhruba 70 hasičů ze 16 jednotek. Na místě mají hasiči i chemický a protiplynový kontejner z Liberce, ve kterém je zařízení na plnění tlakových lahví. "Hasiči musejí kvůli zakouření zasahovat v dýchací technice, a proto potřebují dostatek vzduchu," řekla mluvčí hasičů. Zásah komplikuje nepřístupný terén. "Je to z druhé strany než jsou sjezdovky. Je to mladý lesní porost v příkrém svahu, stromky mají na výšku šest až osm metrů," uvedla mluvčí hasičů. Vodu dopravují hasiči k místu požáru kyvadlově, čerpací stanoviště mají u řeky Kamenice.

Hasičům pomáhal při hašení vrtulník, vodu do bambivaku si původně nabíral z vodní nádrže Souš. "Jelikož byl dolet pro hasební látku poměrně daleko, po třech shozech začali hasiči zřizovat čerpací stanoviště pro vrtulník pod sjezdovkou. Sem byly povolány jednotky předurčené právě pro plnění bambivaku," dodala Štrauchová. "Vrtulník provedl celkem 14 shozů."

Cesta k rozhledně uzavřena

Policisté nemuseli zatím uzavírat žádnou komunikaci. "Pouze je uzavřena cesta směrem k rozhledně na Tanvaldském Špičáku, kde je vozidlům stejně vjezd zakázán kromě dopravní obsluhy," řekla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

V Libereckém kraji dnes likvidovali hasiči už jeden menší požár lesa v Jestřebí na Českolipsku. Hořelo tam na ploše 50 krát 50 metrů.