Dům v Pohodlí u Litomyšle halí černé tajemství. Policejní vyšetřování trvalo více než rok, nyní míří otřesná vražda ke krajskému soudu. Podle obžaloby se pětatřicetiletý Pavel J. z Litomyšlska a třicetiletý A. G. z Brna dopustili vraždy a na svém kontě mají i další trestné činy.

Hlavní líčení začne u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové 15. dubna.

Obžalobu zveřejnila pardubická pobočka Krajského soudu Hradec Králové. Odpovídá na všechny otázky, které se rojily okolo zmizelého mladíka z jižní Moravy. Toho v červenci roku 2022 oba obžalovaní unesli z vesnice na Břeclavsku a utýrali k smrti v domě Pavla J. na Pohodlí. Důvodem byla údajně odcizená marihuana z domu na Pohodlí.

V domě svého známého mladíka týrali, řezali ho strunovou sekačkou, zbili ho, svázali do kozelce a bezvládné tělo převezli v kufru auta do domu na Pohodlí.

Psali jsme:

Dva kumpáni unesli muže a utýrali ho ve sklepě domu u Litomyšle. Tělo se nenašlo

„Svázaného ho přenesli do sklepních prostor tohoto domu, kde v té době byla teplota okolo 16-17 stupňů, kde jej po dobu nejméně 3-5 dnů proti jeho vůli pouze ve spodním prádle drželi a to tak, že jej přivázali rukama řetězy k traverze. V průběhu této doby jej stále fyzicky napadali údery pěstí do různých částí těla, poškozený upadl do bezvědomí. Poté ho umyli v koupelně, oblékli a umístili na gauč v obývacím pokoji, kde mu následně podali lék Questax,“ stojí v obžalobě zveřejněné Krajským soudem v Hradci Králové.

Výňatek z obžaloby v případu otřesné vraždy mladíka v Pohodlí u Litomyšle (pro větší rozlišení rozklikněte):

Výňatek z obžaloby v případu otřesné vraždy mladíka v Pohodlí u Litomyšle.Zdroj: Krajský soud v Hradci Králové

Mladého muže našli vrazi druhý den mrtvého a společně zosnovali šílený plán, jak se těla zbavit, aby zanechali co nejméně stop.

„Obžalovaný A.G. nejprve sekerou oddělil část nohy v kotníku poškozeného a tuto uvařili v kuchyni v hrnci, aby zjistili dobu vaření k oddělení masa od kostí. Poté tělo poškozeného přenesli na dvůr domu, kde jej vložili do kovového sudu, zalili vodou a v tomto sudu tělo uvařili,“ popisuje obžaloba hrůzný čin. Kosti a lebku vrazi spálili, stejně jako šaty a další věci oběti. Zbytky těla odvezli na různá místa v okolí obce. Následně uklidili celý dům, sklep vybílili vápnem a dům kompletně vystříkali dezinfekcí Savo. Použité nástroje, kromě strunové sekačky, zlikvidoval Pavel J. ve sběrném dvoře.