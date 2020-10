Na policejních záběrech vypadá akce ze středečního večera velmi netradičně, ale ilustruje dobu, kterou žijeme. Několik jednotek včetně ozbrojených „zakuklenců“ vyrazilo do centra Prahy zkontrolovat, jak se (ne)dodržují mimořádná vládní opatření ve snaze zastavit šíření koronavirové nákazy covid-19. „Všichni položit sklenice,“ zněl pokyn jednoho ze zasahujících policistů směrem k překvapeným hostům restaurace.

Policisté v Praze provedli kontrolu restaurace, která byla otevřená v době, kdy je to zakázané. | Video: Policie ČR

Ve středu večer byla poslední možnost, kdy se dalo vyrazit do hospody. Od osmi hodin do půlnoci už sice platilo, že dle usnesení menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) spoléhající na podporu komunistů „v provozovnách stravovacích služeb je zákaz přítomnosti veřejnosti“, ale venku šlo ještě konzumovat pivo či víno legálně. Teď už mohou mít restaurace otevřeno do konce nouzového stavu na začátku listopadu jen takzvané výdejní okénko v době od 6:00 do 20:00, ale zároveň je zakázáno pití alkoholu na veřejnosti.