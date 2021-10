"Ošetřili jsme sedmačtyřicetiletou ženu s popáleninami na deseti procentech těla, a to na horních končetinách. Byla převezena naší posádkou na popáleninovou kliniku ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady," potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Požár v bytovém domě, s nímž se potýkali hasiči ve středu kolem šesté hodiny ráno v bytovém domě v Hostivici u Prahy, vznikl kvůli výbuchu varny drog. Záchranáři museli převézt do nemocnice sedmačtyřicetiletou ženu s popáleninami.

