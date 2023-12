Oba se jmenují David a oba žili v Hostouni. A pokud se potvrdí podezření policie, spojí oba muže i Klánovický les.

Policejní zásah v Hostouni. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

První z nich, David Lubina, zabíjel 13. září 2005 na Karlově náměstí v Praze. Druhý, David K., pak podle policie 21. prosince 2023 nejprve v Hostouni a pak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Známý vrah Lubina tehdy se zbraní v ruce obtěžoval studentku. Té se zastal stříhač televize Nova Michal Velíšek, který byl v parku na náměstí na procházce s kočárkem. Lubina po něm vystřelil a zabil ho. Pak utekl.

Střelba v Praze: Policie pracuje s verzí, že student vraždil i v Klánovicích

Policie po něm pátrala. Lubina nejprve zvažoval, že se zkusí dostat do Hostouně, ale bál se, že se nedokáže vyhnout policistům. „Jediné místo, které jsem důvěrněji znal, bylo okolí Klánovic, tak jsem se rozhodl zakopat tam,“ vypověděl po zadržení na policii.

Vrah David Lubina.Zdroj: Profimedia

Policisté ho chtěli chytit už v Klánovicích, ale nakonec ho dopadli tři týdny po vraždě na stanici metra B Černý Most.

Obec byla v šoku tehdy i dnes

Hostouň, jak už to tak bývá, byla po zjištění, že vrahem z Karlova náměstí je jejich soused, v šoku. A nevěřili, že by byl něčeho takového schopen. „Byl slušný. Od té doby, co se vrátil z kriminálu, mě vždycky pozdravil,“ popsala tehdy pro iDnes.cz sousedka. Agresivně se prý Lubina ve své obci nikdy nechoval.

Podobně hovoří lidé z obce o Davidovi K. Nevěří, že by něco takového provedl, mají ho za introverta. Podle starosty Hostouně Martina Krátkého bydlela rodina v obci už dlouho. „Byli to starousedlíci. Byla to bezproblémová rodina, nikdy jsme s nimi nic nemuseli řešit,“ vyjádřil se Krátký.

Masový vrah z filozofické fakulty? Byl to tichý introvert, shodují se lidé z Hostouně:

Obyvatelé Hostouně jsou v šoku. Byl to tichý introvert, říkají o střelci

Podle podezření policie ale tento mladík nejprve zavraždil svého otce a pak se vydal na filozofickou fakultu. Tam po jeho řádění zůstalo minimálně 14 mrtvých a řada zraněných. Sám při pronásledování policií zemřel.

Dům v Hostouni, kde žil, byl plný zbraní a vzhledem k evakuaci sousedních domů a nasazení pyrotechniků v něm měl i výbušniny.

Policisté prohledávali dům, kde střelec bydlel:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ve čtvrtek v podvečer oznámil policejní prezident Martin Vondrášek, že policie prověřuje spojení Davida K. s vraždou muže a dvouměsíčního dítěte z minulého týdne. „Pracujeme s verzí, že útočník má na svědomí i vraždu v Klánovicích,“ řekl policejní prezident.

Pokud by se toto podezření potvrdilo, oba střelce by spojilo další místo na mapě.