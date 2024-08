O konci v čele kandidátky rozhodl ve středu stranický celostátní výbor na návrh předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který sám má dlouhodobě problémy s trestním stíháním. Babiš navrhl také Hrabáčovo vyloučení z hnutí, o tom se bude teprve rozhodovat. Návrh odůvodnil trestním stíháním krajského radního a chomutovského primátora Marka Hrabáče.

Kdo jej nahradí na postu kandidáta na hejtmana Ústeckého kraje zatím není jasné, rozhodovat o tom bude krajské vedení. „Jaký to bude mít vliv na ANO, uvidíme u voleb. Možná se nerozhodní voliči rozhodnou jinak. Na druhou stranu, když vidíte, jak je schopné ANO se s tím vypořádat, tak by to takový vliv nemuselo mít,“ řekl po středečním jednání krajské rady hejtman Jan Schiller s tím, že dvojka, která se nyní stane jedničkou být lídrem nemusí. „Je to na krajském předsednictvu. Je tu spousta lidí, kteří načerpali za poslední čtyři roky řadu zkušeností. Doufám, že to bude člověk, který tomu dá všechno a nebude sedět na několika židlích,“ dodal končící hejtman s tím, že konkrétní jméno veřejně neřekne.

