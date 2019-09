V současné době patří mezi nejstřeženější osoby pobývající ve věznicích v České republice. A není divu…

Roman P. je obžalován z toho, že se letos v lednu pokusil utéct z ostravské vazební věznice. To, co provedl, nemá u nás obdoby. Podařilo se mu zdolat metr širokou zeď, čímž si vysloužil přezdívku Hrabě podle legendárního hraběte Monte Christo, jenž hloubil tunel v pevnosti If.

Roman P. se téměř prokopal až do objektu Krajského soudu v Ostravě, který s vazební věznicí sousedí. Tudy chtěl údajně uprchnout. Když dokončil svou přibližně měsíční „práci“, z tunelu již malým otvorem prosvítalo světlo ze soudní budovy. V den, kdy se podle informací dalšího vězně chystal utéct, však přišla důkladná kontrola cely. Dozorci si všimli, že dřevěný věšák, který má být pevně uchycený ve zdi, je ve spodní části uvolněný. Následovalo odmontování věšáku a šok. Ve zdi se nacházela velká díra.

Roman P. je obžalován i z toho, že spoluvězně zásoboval pervitinem. Sám ho prý během kopání užíval. Muž využil svého práva a nevypovídal.

Před soudem se zodpovídá i z dalších drogových deliktů, kvůli kterých se dostal do vazby, z níž se měl posléze pokusit utéct. Jedná se o výrobu a distribuci pervitinu na Ostravsku. K soudu se v pátek nedostavilo několik předvolaných svědků. Někteří jsou na seznamu hledaných osob, pobyt dalších není znám. Hlavní líčení bylo odročeno. Romanu P. hrozí až pět let vězení.