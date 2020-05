Před soudem mladá žena odmítla vypovídat. Odkázala se ale na svou dřívější výpověď u policie, ve které se ke svému činu doznala. Podle obžaloby Maslová plánovala svůj čin už zhruba týden před porodem. Dceru v osudný den porodila ve svém bytě na toaletě.

"Poté ji uchopila za dolní končetiny a středně velkou až velkou intenzitou síly s ní minimálně jedenkrát udeřila o podlahu WC pokrytou dlažbou. Vzhledem k tomu, že poškozená i nadále jevila známky života, tak ji poté, co napustila plastovou vaničku vodou, topila položenou do vody obličejem směrem ke dnu vaničky po dobu dvou až tří minut tak, že svojí rukou tlačila na její záda, a takto jednala až do doby, kdy poškozená přestala jevit známky života," píše se v obžalobě.

Státní zástupkyně ženu viní z vraždy. Maslové tak hrozí 15 až 20 let vězení, případně i trest výjimečný. Znalci podle státní zástupkyně u obviněné nezjistili výraznou psychickou poruchu ani snížený intelekt. Sama obviněná při výslechu na policii uvedla, že nápad usmrtit svou tehdy ještě nenarozenou dceru dostala asi týden před porodem. Inspirací jí měl být film. Rozhodla se tak prý kvůli své matce, se kterou sdílela společný byt.

Hlavní líčení bude u hradeckého krajského soudu pokračovat příští týden. V pondělí by měli vypovídat soudní znalci a už v úterý by soud měl vynést rozsudek.