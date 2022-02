Čtyřiapadesátiletý násilník loni v lednu napadl svou družku tak surově, že skončila s mnohočetnými poraněními na několik dní v nemocnici. Motivem činu byla podle soudu žárlivost. „Obviněný ženu několik hodin mlátil a vyhrožoval, že jí uřízne hlavu. Bil ji tak, že jí tekla krev. Oběť pak nutil, aby po sobě uklízela byt potřísněný vlastní krví,“ popsal žalobce Ivo Novák jen část nevybíravého chování obviněného vůči dnes už bývalé družce.

Útoku předcházelo to, že Kováčik bez dovolení prohlížel partnerce její mobilní telefon a konverzaci v něm uloženou. Pak ji jednou v noci napadl. „Opakovaně ji udeřil pěstí do obličeje, do hrudníku. Kopal ji do boku a do zad. Několikrát s ní praštil o nábytek. V kuchyni jí přiložil ke krku kuchyňský nůž s čepelí dlouhou přes dvacet centimetrů se slovy, že jí uřízne hlavu,“ uvedl další podrobnosti žalobce Novák.

Žena utrpěla otřes mozku, podlitiny po celém těle včetně hlavy a obličeje. Z nemocnice ji propustili zhruba po pěti dnech.

Kováčik se u soudu přiznal, za své chování se omluvil a projevil lítost. Údajně byl tak opilý, že si nic ze svého běsnění nepamatuje.

Kováčik má v rejstříku trestů celkem třináct záznamů. Za sebou má i opakovaný pobyt za mřížemi. V době napadení družky byl v podmínce, a navíc měl trest domácího vězení. Podle soudu musí oběti vyplatit odškodné osmnáct tisíc korun. Zdravotní pojišťovně pak kolem třiceti tisíc korun za léčení.