Oddechnout si může Pavel K. z Bohumína, který byl obžalován z toho, že v dubnu 2017 v Bohumíně najížděl automobilem na svého bratra, dalšího člověka a pětiletého chlapce.

Obžalovaný muž (vpravo) vinu popřel. Na snímku se svým obhájcem. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Hrozilo mu až dvanáct let vězení. Hodně zamotaný rodinný případ skončil v pondělí vynesením rozsudku. Soud nakonec s ohledem na okolnosti případu rozhodl o mimořádném uložení trestu pod spodní hranicí sazby, která činí pět až dvanáct let. Pavel K. dostal dva a půl roku vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky. Svou roli sehrálo i to, že se vše obešlo bez následků.