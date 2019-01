Jihočeští kriminalisté šetří první letošní případ násilného útoku, který skončil smrtí. Tragický případ se stal v rekreační oblasti na Vodňansku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan

O násilném trestném činu informoval v úterý večer policejní mluvčí Milan Bajcura. Dle zjištěných a doložených skutečností se podle jeho slov tragédie stala v neděli 20. ledna v brzkých ranních hodinách. "Došlo k verbálnímu incidentu mezi mladším a starším mužem, a to v rekreační oblasti na Vodňansku. Během rozepře mladík napadl druhého muže sečnou zbraní a několika údery vedenými do horní části těla ho zbavil života. Poté z místa utekl," popsal policejní mluvčí.



Pokračoval, že vodňanským policistům byl případ oznámen v dopoledních hodinách. Ti po zjištění skutečností přivolali své kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří zajistili místo činu a zahájili vyšetřování.



"V současné době můžeme uvést, že probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vražda. Podezřelý byl během několika hodin zadržen a následně si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze zvlášť závažného zločinu," pokračoval Milan Bajcura s tím, že kriminalisté též podali dozorovému státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby.