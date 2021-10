Sooraje Kumaru z Indie ve středu soud poslal do vězení. Shledal ho vinným z vraždy jeho drahé polovičky. Podle státních zástupců na začátku Kumarova manželství nebyla láska, ale vidina finančního zabezpečení. Svoji ženu si měl vzít pro peníze.

Po čase ale přišla nespokojenost. Ve svazku z rozumu se mu nelíbilo, což vygradovalo nejprve pokusem o vraždu. Poprvé si Kumara pořídil zmiji. Žena ale po uštknutí skončila v nemocnici a v domě manželů se rozjela pátrací akce po hadovi.

Tehdy odchytová služba našla zmíněnou zmiji a to v ložnici druhého patra. Tam by se však podle odborníků právě zmije nikdy nedoplazila, neumí totiž šplhat do výšky. Musel ji tedy někdo přinést. Případ však tehdy ještě nevzbudil velkou pozornost.

Podruhé už byl Kumara úspěšnější - pořídil totiž prudce jedovatou kobru. Aby nic nenechal náhodě, tak hada nekrmil, čímž docílil větší agresivity zvířete. Poté kobru na svou ženu nastražil – v tašce ji postavil vedle její postele.

Za vším hledej peníze

„Pokud by se s manželkou rozvedl, musel by se rozloučit se vším jejím bohatstvím,“ řekl místním médiím Hariram Shankar, asistent dozorce policie a dodal: „Kdyby ji zavraždil běžnou zbraní, tak by o všechno přišel. Chtěl se jí tedy zbavit tak, aby to vypadalo jako nehoda.“

Shankar také dodal, že během vyšetřování policie dospěla k závěru, že vražda byla velmi dobře naplánovaná. Že byl had vyhladovělý, kriminalisté zjistili při jeho pitvě. Kobra měla prázdný žaludek. Nasvědčoval tomu také fakt, že kousnutí, jež způsobila, byla skoro o centimetr větší než obvykle.

Vražda muži mohla projít. Hadí kousnutí není v Indii nic neobvyklého. Že něco není, jak by mělo být, však kriminalistům napověděl už právě neúspěšný první pokus o vraždu. Když si kriminalisté spojili všechny indicie, rozjelo se pátrání, na jehož konci stál Kumara, který od soudu ve středu odešel s dvojnásobným doživotním trestem.