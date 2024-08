Devětapadesátiletý Milan Hajný se vrátil nedávno z dovolené v Rakousku. Po příjezdu vyložil kufry z auta, na zahradě si poté s manželkou otevřeli lahev vína. Najednou mu přišla SMS zpráva. „V ní stálo, že mám zaplatit pokutu za překročení povolené rychlosti. Když tak udělám do osmnácté hodiny, je první přestupek jen za půlku. Večer jsem nad tím dlouze přemýšlel, úplně předpisově jsem nejel. Nakonec jsem ale zprávu smazal,“ popsal Deníku Hajný.

Není sám. Podobnou situaci řeší nyní i další lidé po celém Česku. Do telefonů jim chodí SMS zprávy s požadavkem k uhrazení pokuty za rychlou jízdu a nabízející slevu za včasné uhrazení. Nejedná se však o dobrosrdečnost úřadů, ale o takzvaný phishing. Podvodníci se tím snaží získat přístupové údaje do internetového bankovnictví. Opravdové úřady pokuty zasílají vždy doporučenou poštou do vlastních rukou, nebo do datové schránky.

Internetoví podvodníci se pokoušejí získat přístup k penězům přes falešné webové stránky vydávající se za oficiální Portál občana, portál Identity občana nebo Portál veřejné správy. „Jako zásadní problém vnímáme skutečnost, že odkazy na falešné stránky lze v posledních týdnech najít přímo v internetových vyhledávačích, nejen v SMS či e-mailech, které podvodníci posílají. Hledáme cesty, jak tyto falešné stránky a reklamy na ně co nejrychleji deaktivovat,“ uvedl ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Ukradené peníze zmizí navždy

Cílem útočníků jsou důvěřiví lidé. „Záměrem kyberpodvodníků je vyvolat pocit naléhavosti a stresu, aby člověka donutili reagovat rychle a bez pečlivého zvážení. Obsahuje-li zpráva odkaz, který vás vyzývá k okamžitému zaplacení, buďte na pozoru. Kliknutím na takový odkaz se vystavujete riziku krádeže citlivých informací, nebo dokonce ztráty peněz z účtu,“ upozornil manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB Petr Vosála.

Získat ukradené peníze zpět bývá obtížné. „Každou reklamaci posuzujeme individuálně a klienta o výsledku informujeme. Finance se podaří málokdy získat zpět a je proto vždy lepší být opravdu obezřetný a dávat pozor, na co klient ve svém telefonu, počítači či tabletu kliká a na jakých stránkách je,“ sdělil manažer karetního servisu a prevence podvodů Komerční banky Pavel Šašek.

V případě podezření na odcizení přístupových údajů je nutné rychle jednat. „První věcí by mělo být kontaktování banky, aby zabránila dalším zneužitím. Stejně tak je nutné zablokovat přístupy do bankovních aplikací i platební kartu,“ poznamenal Šašek.

Cizí kufr za 70 korun

Podvodné zprávy a maily nejsou v současné době jedinou hrozbou. Na sociální síti Facebook se šíří pod falešným profilem Letiště Václava Havla Praha výzva k nákupu ztracených zavazadel včetně jejich obsahu za 70 korun.

I ta je falešná. „Letiště Praha ani dceřiné společnosti ztracená zavazadla v žádném případě neprodávají. Pokud uživatelé sociálních sítí zaregistrují podobné nabídky, jedná se o podvod. Vznik podvodných stránek, které se zaměřují na prodej ztracených zavazadel zaznamenává Letiště Praha od podzimu minulého roku a aktivně situaci řeší se společností META,“ zdůraznila mluvčí Letiště Praha Šárka Vavřenová.