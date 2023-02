„Přichází k nám řada chybových varovných zpráv o vašem počítači, že se bez vašeho vědomí nakazil z hackerských odkazů. Voláme, abychom vám pomohli a problém vyřešili,“ oznámil hlas na druhé straně telefonu a zeptal se, zda je počítač zapnutý.

Posíláme vám dávku, zadejte heslo. Podvodníci vysávají peníze novým trikem

Po sérii otázek, co je zrovna vidět na obrazovce, byl poté hovor přesměrován na údajného senior supervisora, který se představil jako David Willson. Ten posléze vyzval k otevření okna ke spouštění aplikací za pomocí známé kombinace kláves. „Podržte prosím klávesu Windows a s pomocí dalšího prstu zmáčkněte klávesu R. Nyní mi řekněte, co vidíte,“ pokračuje hlas.

Podvodník by získal kontrolu nad počítačem

Redaktor předstíral, že neví, co zrovna otevřel. Muž poté specificky nadiktoval, co do otevřeného dialogového okna napsat, a sice: „eventvwr“. Jenže jakmile to uživatel udělá, otevře se aplikace operačního systému Event Viewer, která umožňuje vzdálený přístup do počítače. Pak už stačí potvrdit jen několik jednoduchých kroků a útočník si může s počítačem dělat, co chce. A to až do doby, než například obelhaný uživatel rychle odpojí počítač od internetu nebo jej rovnou vypne.

„Nyní zmáčkněte OK,“ pokračuje hlas. A na otázku, proč je třeba toto učinit, přichází odpověď, že se zobrazí „logbook počítače“. „Uvidíte reporty, které nám z vašeho počítače přicházejí,“ říká domnělý David.

SMS nebo e-mail. Zprávy od hackerů umí nepozorné připravit o desetitisíce korun

Na další otázku, zda opravdu volá ze společnosti Microsoft, se redaktor dovídá, že ano. Na výzvu, aby sdělil znovu své jméno a číslo zaměstnance, muž slíbil, že tak učiní později. „Jméno a mé číslo zaměstnance teď není důležité,“ naléhá.

Po konfrontaci, že „eventvwr“ se dá dohledat na Googlu jako známý scam a že se dovolal novináři, muž hovor rychle ukončil.

Náhodně vygenerované číslo

Na displeji telefonu se zobrazilo české telefonní číslo začínající na 604. Redakce se zpětně dovolala na soukromý telefon ženy žijící v Jihlavě. Podvodníci zřejmě použili aplikaci, která skryje původní číslo a náhodně vygeneruje jiné.