Třicetiletý Iráčan byl společně s o tři roky mladší ženou zadržen ve středu na pražském letišti. Podle informací ČTK pár v minulých letech shromažďoval finance na podporu teroristické organizace Islámský stát (IS).

Pár má tvořit společnou buňku s Iráčanem podezřelým z útoků na vlaky v Německu. Toho zadržela rakouská policie v pondělí ve Vídni. Podle německého generálního státního zastupitelství dvaačtyřicetiletý Iráčan zadržený ve Vídni zjevně sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Rakouská prokuratura uvedla, že ve vlacích nikdo nepřišel o život jen díky technické chybě.

Zadržení všech tří podezřelých osob oznámil rakouský ministr vnitra Herbert Kickl, později informace potvrdila i česká policie.

"Můžeme potvrdit, že policisté z cizinecké policie na letišti Václava Havla v Praze na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaného Vídeňským zemským úřadem pro ochranu ústavy a boji proti terorismu, zadrželi krátce po příletu do České republiky dva cizince," uvedla ve čtvrtek na twitteru česká policie. Oba byli ihned umístěni do policejní cely.



Standardní postup

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by česká policie o zadržení podezřelých informovala později. "Je otázka spíše na rakouského ministra, proč se rozhodl tu informaci zveřejnit. Policie by ji určitě zveřejnila, ale až v době, kdy by to pokládala za vhodné. Takto jsme museli reagovat na informaci z rakouské strany. My se o tom budeme ještě s ministrem Kicklem bavit," řekl Hamáček České televizi. Z české strany šlo podle něj o standardní postup.

Iráčan zadržený v Rakousku je mimo jiné podezřelý, že spolu s několika dalšími osobami loni v říjnu natáhl ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk. Vznikla jen hmotná škoda.

V druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.