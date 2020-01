Kocík podle obžaloby v období od července 2018 do dubna 2019 prodal Jindřichovi V. nejméně ve 30 případech pervitin, dalším dvěma známým, Janu K. a Danielu K., pak měl opakovaně prodat marihuanu. Kocík, který byl přes své mládí již osmkrát soudně trestán v ČR a jedenkrát v SRN, ale vinu odmítá.

ONI SE MI MSTÍ, TVRDÍ

„Jindra si to celé vymyslel. Chce se mi pomstít. Před časem jsem totiž vezl jeho otce do Německa a kontrolovala nás hlídka. Já neměl řidičák, prohledali nám auto a našli u nás pervitin. Oba jsme pak dostali vyhoštění, což byl pro jeho otce problém, neboť tam jezdil pro léky na výrobu pervitinu,“ řekl Kocík a dodal, že Jindřich ho spolu s kamarádem v minulosti už zmlátil, ale nestačilo mu to a mstí se dál.

Mstí se mu podle jeho slov i Jan K., s nímž byl společně odsouzen, ovšem Kocík dostal jen podmínku. „Danielu K. jsem skutečně něco prodal, ale bylo to už v roce 2017,“ tvrdil Kocík, který přiznal, že stále užívá drogy, ač to má soudně zakázané, je v podmínce a pod dohledem probační služby. Ta také dvakrát při testech zjistila, že užil pervitin, což je pro něj pořádný malér.

PŘIZNALI JEN NĚCO

Radost mu ale mohly udělat výpovědi mužů, kteří byli jeho zákazníky. Ti sice při výsleších policistům přiznali, že od něj kupovali pervitin či marihuanu, u soudu ale otočili. „Nikdy jsem od Kocíka žádné drogy nedostal a ani nevím, že by je prodával,“ tvrdil Jindřich V. „Libora znám z pasťáku v Hostouni, právě tam jsem také začal kouřit trávu,“ řekl soudu Daniel K., který až po připomenutí toho, co řekl na policii, připustil, že od Kocíka marihuanu koupil. Obdobné to bylo s Janem K.

Líčení bude pokračovat v březnu, kdy budou vyslechnuti i policisté, kteří na případu pracovali.