Složky integrovaného záchranného systému momentálně v Jablonci zasahují kvůli neznámé látce, jejíž dráždivý zápach vyburcoval lidi k tomu, aby hasiče kolem půl sedmé v podvečer přivolali. Zásah si vyžádal v místě uzavírku pro dopravu. Obyvatelé domu byli evakuováni a prozatím našli zázemí v autobusu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Tři lidé, kteří se výparů nadýchali, byli předáni do péče zdravotníků. Postupně měli ale zdravotníci ošetřit ještě další lidi. "Z preventivních důvodů bylo z místa události do zdravotnických zařízení rozvezeno 33 osob, z toho 2 policisté a 9 příslušníků HZS. Opatření stále probíhá, místo je i nadále uzavřeno," informovali v půl jedenácté večer policisté na twitteru. Později skončili v nemocnici ještě další tři lidé.

Hasiči detekčními přístroji hledají neznámou látku, a to také ve vedlejším vchodu. Chemický kontejner libereckých profesionálních hasičů provádí vyhodnocení měření.

"Na místo události velitel zásahu povolal i chemickou laboratoř HZS ČR - Lázně Bohdaneč, která disponuje rozšířenou detekcí nebezpečných látek," informovali dále o průběhu zásahu hasiči. Ke spolupráci byli přizváni i zástupci územní samosprávy.

JABLONEC n./N.- Aktuálně zasahujeme spolu s dalšími složkami IZS v ul. Skelná v Jablonci nad Nisou. Z důvodu úniku dosud nezjištěných látek došlo k evakuaci dvou desítek osob z panelového domu, tři osoby jsou v péči lékařů. Místo je pro dopravu uzavřeno.#policielbk — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2022

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno už 36 osob, 23 z nich jsou lidé z postiženého panelového domu, zbývající jsou hasiči a nově k nim přibyl i záchranář, který lidi na místě ošetřoval. „Kolega byl odeslán do nemocnice z preventivních důvodů, ke sledování. Totéž se týká i dalších dvou osob, které na adrese nebydlí, ale přihlásily se, že na místě pobývaly,“ uvedl krátce před půlnocí Michael Georgiev. Pacienty převezly sanity do několika nemocnic, do Jablonce a Liberce v Libereckém kraji, do Mladé Boleslavi v kraji Středočeském a také vypomohla s příjmem pacientů nemocnice v Jičíně, tedy z kraje Královéhradeckého.

Pět osob, které putovaly do péče lékařů jako první, měly viditelné zdravotní potíže, tedy dušnost a pocit pálení v krku. Ostatní lidé byli na místě přetříděni a následně odesláni do zmíněných nemocnic na pozorování.

Lékařům také vrtulník transportoval do Liberce protilátky, které se mohou nasadit u pacientů v případě nutnosti „Nyní jsou tyto protilátky připraveny a je na rozhodnutí ošetřujících lékařů, zda a kdy a jestli vůbec je použijí,“ doplnil mluvčí záchranné služby.

Náhradní ubytování se pro nikoho hledat nemuselo, neboť všichni obyvatelé panelového domu byli převezeni do nemocnic. Na místě události, v jablonecké Skelné ulici, zůstává speciální kontejner hasičů pro zjišťování přítomných látek. O jaké jde, zatím není známo. Okolnostmi případu se budou zabývat jablonečtí kriminalisté.