Muž také pro server obhajoval to, že Kubka slovně napadal. „Že mu řeknu dobytek? Nestydím se za to a klidně bych to zopakoval. Dneska mám schůzku s právníky. Budu se s nimi radit, co s tím dále,“ řekl s tím, že policie jeho činnost zkresluje. Tušl podle svých slov nemůže vyloučit, že bude v činnost pokračovat i nadále.

Podle dostupných informací je devětadvacetiletý muž v invalidním důchodu, má několik exekucí a neplatí výživné. Videa, která zachycují jeho pronásledování zdravotníků, zveřejňuje na internetu a vybírá za to od veřejnosti peníze.

„Muž měl dlouhodobě pronásledovat poškozeného, čímž ho mimo jiné omezoval v běžném způsobu života,“ potvrdil v prohlášení policie, v němž nebyla uvedena jména podezřelých, policejní mluvčí Jan Daněk.

Strašila koncentračními tábory

Známá dezinformátorka, pětačtyřicetiletá Jana Peterková je podezřelá z šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu.

Žena na základě údajného svědectví zaměstnankyně domova v Měšicích tvrdila na Facebooku, že v zařízení kvůli očkování zemřeli na přelomu let 2020 a 2021 senioři a u dalších se vážně zhoršil zdravotní stav.

Na videích Peterkové zaznělo například i to, že v obci Měšice docházelo k falšování úmrtních listů seniorů, kteří zemřeli po očkování. Klienti v pečovatelských bytech tam ale v té době přitom kvůli nedostatku vakcíny ještě vůbec nebyli očkováni.

Provozovatelé domova, společnost Antonia senior services, kvůli tomu podali žalobu na ochranu dobré pověsti. Soud Peterkové zakázal, aby dezinformace dál šířila, a nařídil jí, omluvit se.

Dezinformátorka měla podle Jana Daňka také tvrdit, že Českou republiku čeká obsazení vojsky NATO, jehož cílem je vyhlazení Čechů. „V dalším případě říkala, že budou koncentrační tábory, ve kterých budou zavřené osoby, které se nepodvolí vládním opatřením,“ uzavřel mluvčí.