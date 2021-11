Lobbista Janoušek požádal o předčasné propuštění. Trest měl v minulosti přerušen

Lobbista Roman Janoušek podal k pražskému městskému soudu žádost o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. Uvedla to dnes Česká televize, její informaci ČTK potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. Lobbista si odpykává 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Do vězení nastoupil v roce 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušen od března 2016. Do vězení Janoušek znovu nastoupil letos v červenci. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by tak Janoušek být z vězení zřejmě propuštěn.

Lobbista Roman Janoušek (na archivním snímku z 16. července 2013) | Foto: ČTK