Kauza Berdychův gang. Poslední neodsouzený, Jaromír Prokop, se doznal

Sedmapadesátiletý Prokop se k trestným činům přiznal, odmítl ale, že přepadení vymyslel a zorganizoval. „Já jsem prostě účetní, měl jsem na starost management těch věcí. Nejsem žádnej násilník,“ řekl dnes odvolacímu senátu. Také zdůraznil, že už čtvrt století vede řádný život. „To není tak, že bych utekl. Do roku 2004 jsem byl v České republice, normálně jsem tady žil, pracoval, tou prací jsem se to snažil nějak napravit. Bál jsem se. Neuměl jsem si představit, že bych to v tom vězení přežil,“ odůvodnil svůj odjezd do USA.

„Je pro mě těžký, když se koukám sám na sebe v roce 1995, tak nechápu, že jsem nerozeznal tu nesmyslnost. Chci tím říct, že jsem úplně někdo jinej,“ dodal. To, že je jiným člověkem, zopakoval Prokop několikrát.

Propojení zločinců s detektivy

Státní zástupce i Prokopův advokát Tomáš Sokol se v odvoláních domáhali toho, aby vrchní soud rozsudek zrušil a vrátil případ k dalšímu dokazování. Obžaloba usilovala o přísnější potrestání, Sokol naopak zastával názor, že Prokop už by žádný trest dostat neměl. „Od roku 1996 se ničeho dalšího nedopustil,“ podotkl.

Soud předčasně propustil Davida Berdycha. Odseděl si jedenáct let

Kauza tzv. Berdychova gangu bývá označována za největší případ organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky, a to i kvůli propojení zločinců s elitními detektivy. Skupina měla na svědomí loupeže, únosy a vydírání podnikatelů. Působilo v ní několik desítek lidí, při přepadeních využívali i policejní uniformy. Sám Berdych strávil ve vězení více než 11 let, podmínečně propuštěn byl v červnu 2015. V aktuálním Prokopově procesu odmítl vypovídat.

Prokop dříve čelil obžalobě také z dvojnásobného pokusu o vraždu bývalého majitele Discolandu Ivana Jonáka z roku 1994, soudy ho ale pravomocně osvobodily. Jonák tvrdil, že Prokop s dalším mužem zavraždili i jeho manželku. Za její vraždu byl ale odsouzen právě Jonák, a to na 18 let.