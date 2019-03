Dnes dopoledne proběhlo čtení důkazů, mezi nimiž byl i Eštův vlastnoručně psaný sešit, v němž formou deníku popisuje svou cestu na Ukrajinu od samotného příjezdu, po fungování na frontě až po odjezd zpět do Prahy. V sešitu se objevují fráze jako „dvanáctihodinová služba v zákopech“, „je slyšet střelba z tanku na letišti“, „vyfasování kalašnikova“, „střelba na vestu a odchod na šichtu“, „studená deštivá šichta na frontě“ nebo zmínka o směně, při níž bylo vystříleno pět zásobníků.

„Pár věcí je přimyšlených, aby to znělo zajímavě. Trošku jsem si to zkrášlil, psal jsem to až doma. Kdybych si psal, že jsem si dělal fotky v parcích, nikoho by to nezajímalo,” hájil se Eštu.

Chlubil se působením na Ukrajině

Vojáci, kteří Eštu znali ze základního výcviku ve Vyškově nebo z přijímacího řízení k výsadkovému praporu, často uváděli, že se Eštu chlubil tím, že bojoval na Ukrajině. „Ukazoval nám fotky, kde byl s lidmi v maskáčích, a fotky se zbraněmi, asi s kalašnikovem,” uvedl jeden z nich. Další si vzpomněl, jak Eštu říkal, že na výběrovém řízení to stojí na nic, že na Ukrajině to byla pořádná válka. Podle některých však před výcvikem neměl zkušenosti se zbraněmi. Jiní vyslýchaní řekli, že slyšeli o tom, že Eštu bojoval na Ukrajině, ale nevědí na jaké straně. Proti těmto vysvětlením se Eštu nijak neohradil, některá jména podle vlastních slov nezná.

Soud předvolal také instruktora z chrudimského praporu Martina Šromovského. „Znám ho z výběrového řízení k výsadkovému praporu. Patřil k těm slabším jak fyzicky, tak psychicky. Na základě jeho projevu jsme se rozhodli, že výběrovým řízením neprospěl,” vzpomínal Šromovský. Instruktoři prý o podezřeních věděli a konzultovali to s velitelem Ivem Zelinkou.

To potvrdili i zástupci výsadkového praporu na Facebooku. „Obžalovaný byl personálním systémem přidělen k 43. výsadkovému praporu, ovšem nikdy nesplnil výběrové řízení k praporu,” napsali.

„Na šatně říkal, že tam jezdil, protože rád cestoval. Slyšel jsem, že tam válčil, ale o tom pochybuji,“ nechal se slyšet svědek Miroslav Štípek, který s Eštu sloužil v Chrudimi.

Soudní znalci se shodli na tom, že obžalovaný je psychicky zdravý. „Jedná se o osobnost akcentovanou, nevyzrálou, labilní. Pokud jde o intelektuál, pohybuje se v pásmu průměrném. Vývoj osobnosti je ukončen, znalostní vyšetření neprokázalo duševní chorobu,“ řekl soudní znalec v oboru zdravotnictví Jiří Klose.