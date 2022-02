K činu, za který byl nyní souzen, došlo 1. června 2020 v karvinské věznici, konkrétně v cele číslo C 204. „Je to psychopat. Nemá to v hlavě v pořádku, měl by se léčit,“ řekl Deníku zraněný spoluvězeň, který byl již v mezidobí propuštěn na svobodu. „Nevím, co ho to chytlo. Bylo to úplně zbytečné. Kdybych před sebe nedal nohu, trefil by mě do hlavy,“ prohlásil muž, který má podle svých slov přetrvávající zdravotní potíže. „Stále mě to bolí,“ dodal.

Ondřeji T. hrozilo pět až dvanáct let vězení. „Je mi to líto, že jsem někomu ublížil, ale bylo to vzájemné. Lituji toho, jsou to roky navíc. Jsme ale vězni a žijeme na jedné lodi. To se stává, “ řekl Ondřej T., který využil institut prohlášení viny a k činu se přiznal. „Vím, že prohlášení viny již nemohu odvolat, jsem si vědom všech důsledků,“ dodal. Soud již nemusel provádět dokazování a po jednání trvajícím zhruba dvě hodiny mohl vynést rozsudek. Díky prohlášení viny Ondřej T. vyvázl s nejnižším možným trestem – pět let žaláře.

Nespokojenost však neskrývala jeho sestra Terezie, jež přišla sourozence k soudu podpořit „Nevím, proč se přiznal, určitě to ale takhle nebylo. Znám ho. Je to ale jeho volba. Místo trestu by mu měla být poskytnuta nějaká lékařská péče. Má psychické problémy, několikrát se pokusil o sebevraždu,“ prohlásila sestra s tím, že bratr měl těžký život. „Je nás třiadvacet sourozenců. Neměl to lehké,“ dodala.

Ondřej T. byl v dětství údajně týrán a poté, kdy zemřel jeho otec, skončil ve výchovném ústavu. Za sebou má sedm odsouzení. Nejzávažnější čin spáchal dva měsíce po dosažení plnoletosti. V září 2016 v Karviné v nepřehledné potyčce zabil nožem dvacetiletého muže a vážně zranil jeho bratrance. Tragédie se odehrála 12. září v ranních hodinách. Ondřej T. se s kamarádem procházeli Karvinou. Údajně narazili na ženu, která jim za 200 korun nabídla sexuální služby. Hotovost si vzala, poté však zmizela. Při jejím pronásledování se dvojice objevila u domu, kde bydlel ženin přítel. Vzápětí došlo ke konfliktu, do kterého se postupně zapojili čtyři lidé.

Středeční verdikt krajského soudu není pravomocný. Ondřej T. jej sice přijal, žalobce, jenž navrhoval trest v rozmezí osm až devět let, si ponechal lhůtu k vyjádření.

Co se také děje za vězeňskými zdmi

Krajský soud v Ostravě se v minulosti zabýval i jinými případy násilí mezi trestanci. Devíti roky žaláře vloni potrestal dvaatřicetiletého muže, který si odpykává deset let za pokus o vraždu kamaráda.

V době, kdy pobýval ve Věznici Heřmanice v Ostravě, napadl spícího spoluvězně, jehož polil vroucí vodou z rychlovarné konvice. Hodně nezvyklý byl motiv činu. Za vším údajně stálo přesvědčení, že ho druhý trestanec nakazil nějakou nemocí. Dokonce se objevily informace, že onou nemocí měla být rakovina - VÍCE ZDE.

Pětiletý trest uložil ostravský soud muži, jenž po spoluvězni vyžadoval vyprávění pohádek na dobrou noc. Při odmítnutí následovalo bití tyčí. Zapaloval mu také papír vložený na břicho a mezi prsty nohou. Jednou ho škrtil kabelem od sluchátek, až dotyčný upadl do bezvědomí. Ostatním v cele řekl, že jim předvede názornou ukázku, jak dotyčného „vypne“ - VÍCE ZDE.

Jindy soud poslal na deset let za mříže muže, který na toaletě káznice přiměl k sexuálním úsluhám sedmadvacetiletého spoluvězně. Oběť i pachatel byli paradoxně zařazeni do speciálního vzdělávacího programu zaměřeného na pachatele odsouzené za sexuální činy vůči dětem do osmnácti let - VÍCE ZDE.

Před časem vyměřil ostravský soud sedm a tři čtvrtě roku třiadvacetiletému muži z Krnova. Ten v ostravské vazební věznici v únoru 2012 málem zabil spoluvězně, se kterým v podvečerních hodinách hrál šachy. Napadl ho krátce po skončení partie, v níž dostal mat. Zřejmě neunesl prohru a na soupeře, který v té chvíli sbíral figurky, surově a zákeřně zaútočil - VÍCE ZDE.

Sedmileté tresty si vyslechli i dva trestanci, kteří byli uznáni vinnými ze znásilnění spoluvězně. Jako oběť vybrali tehdy teprve sedmnáctiletého mladíka. Ten si ve vězení odpykával trest za krádež. Podle státního zástupce jej přiměli k různým sexuálním praktikám - VÍCE ZDE.