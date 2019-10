Začal s tím v době, kdy mu bylo pouhých jedenáct let. „Mohu potvrdit, že soud projednával případ nezletilého chlapce, který pohlavně zneužíval svoji mladší sestru. Opakovaně po ní požadoval různé sexuální praktiky. Skutek byl kvalifikován jako zločin pohlavního zneužití, ovšem vzhledem k věku pachatele byla věc odložena,“ řekla Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková.

Doplnila, že když bylo zneužívání dívenky odhaleno, byl chlapec předán do péče Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Plzni. Tam byl diagnosticky zkoumán, přičemž byly odhaleny další děsivé skutečnosti. Zjistilo se, byl v minulosti týraný svým otčímem, a to tak surově, že byl muž za to dokonce potrestaný soudem. Navíc je podezření, že školák byl jako malý sexuálně zneužívaný svým příbuzným, což vyšlo najevo právě až nyní, kdy on sám byl vyšetřován jako zneužívatel. Zda je skutečně i obětí, šetří nyní policie.

Nebyl potrestán

Z těchto důvodů nebyl chlapec vůbec potrestán. „Vyplynulo z toho, že to nepáchal při plném vědomí. Nebyla dokonce doporučena ani ústavní výchova, naopak byl doporučen návrat do rodiny s tím, aby se s nezletilým nadále pracovalo po psychologické, potažmo psychiatrické stránce. Zdejší soud, který případ projednával jako trestnou činnost nezletilých do 15 let věku, tak nakonec upustil od uložení opatření právě s ohledem na to, co bylo zjištěno v plzeňském diagnostickém ústavu,“ vysvětlila Šimánková.

Podle odborníků vyplují podobné případy na povrch jen vzácně, většinou zůstanou utajeny. Přesto nejsou čísla z policejních statistik právě nízká. „Letos od ledna do září evidujeme v kraji 15 mravnostních deliktů spáchaných dětmi mladšími 15 let. Nejvíce jich bylo v okrese Plzeň-venkov – sedm, a šest na Klatovsku. Vloni jsme evidovali v kraji 22 případů, nejvíce v Klatovech – osm, následuje s pěti případy Plzeň. V roce 2017 bylo případů dvacet, z toho sedm na Domažlicku,“ informovala policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že převládají znásilnění a pohlavní zneužívání.