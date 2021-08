Jednání se může zúčastnit až několik desítek lidí, včetně těch, kterým při požáru věžového domu a následném hašení vznikla škoda. Státní zástupce se proto obrátil na krajský soud se žádostí o poskytnutí vhodných prostor s dostatečnou kapacitou. Jak Deníku řekl místopředseda soudu Igor Krajdl, soud uvolnil jednu z největších místností justičního paláce, konkrétně síň číslo 10. Schůzka začne v 8.30 hodin. Soud ale do ní nijak nevstupuje.

Vyšetřování

Vyšetřování tragického požáru trvalo více než rok. Mimo jiné ho zkomplikovala a prodloužila koronavirová pandemie. V poslední fázi se čekalo na znalecký posudek z požární ochrany a znalecký posudek týkající se majetkové škody. Nyní je vše kompletní a veškeré úkony vyšetřování byly skončeny. Ještě předtím Zdeněk K. projevil ochotu jednat o dohodu o vině a trestu.

Šance na její uzavření jsou poměrně vysoké. Zdeněk K. totiž sdělil výši trestu, který je ochoten přijmout. Návrh se nijak výrazně neliší od představ státního zástupce. „Dá se říct, že má představa by mohla být akceptována, což je patrné z návrhu pana obviněného, který mi sdělil svou představu,“ řekl Deníku během prázdnin Michal Król. Obecně platí, že tresty uložené na základě dohody o vině a trestu bývají nižší než při klasickém hlavním líčení. Pokud dojde k uzavření dohody, bude o ní ještě rozhodovat soud, který ji může schválit, druhou možností je odmítnutí. V tom případě by se konalo klasické hlavní líčení. To by následovalo i za situace, že k uzavření dohody nedojde.

Požár

Požár vypukl 8. srpna loňského roku v bytě v jedenáctém patře. O život přišlo jedenáct lidí, z toho pět po skoku z výšky. Zdeněk K. se vydal do bytu v jedenáctém patře, kde probíhala oslava. Té se zúčastnili i jeho příbuzní, včetně manželky, která se od něj odstěhovala do bytu k synovi. S tím se Zdeněk K. nedokázal smířit. S sebou měl dvě PET lahve s benzinem. Když mu na zazvonění jeden z přítomných otevřel, vliv dovnitř hořlavinu. Zbytkem polil zabouchnuté dveře. Poté vytáhl zapalovač. Po zadržení prohlásil, že chtěl všechny pouze vystrašit.