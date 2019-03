Z přečinu dotačního podvodu je podezřelá žena (47 let), která jako statutární orgán sportovního oddílu z Jindřichohradecka měla neoprávněně čerpat dotaci z programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Informaci na základě dotazů Deníku potvrdila policie. Podle našich zjištění se jedná o jindřichohradecký Plavecký klub, jehož jednatelkou je Dita Podhrázská. Ta převzetí obvinění potvrdila.

Podezřelá měla v rámci dotačního programu ministerstva podat žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu, přičemž v této žádosti měla předložit nepravdivé údaje ohledně počtu členů spolku s vědomím toho, že tento údaj je rozhodující pro výši dotace. Na základě této žádosti oddíl v červenci 2017 získal dotaci 539 tisíc korun – tedy o 109 tisíc korun více, než by měl s ohledem na skutečný počet členů dostat.

Jednatelka Plaveckého klubu je obviněná i z dalšího přečinu dotačního podvodu ve stádiu pokusu. To samé, tedy žádost o poskytnutí dotace na tzv. černé duše z programu ministerstva školství, se totiž opakovalo i v roce 2018.

„Tímto svým jednáním se podezřelá žena měla pokusit vylákat částku nejméně 96 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Hana Millerová s tím, že tyto peníze nebyly spolku dosud vyplaceny, neboť o žádosti nebylo do dnešního dne rozhodnuto.

Policie předala podezřelé obvinění z dotačního podvodu. Pokud ji soud shledá vinnou, hrozí jí jeden až pět let ve vězení nebo peněžitý trest. „Proti tomuto usnesení jsme prostřednictvím právního zástupce podali stížnost. Víc se k tomu zatím nebudu vyjadřovat,“ uvedla Dita Podhrázská.

O celou záležitost se zajímá rovněž jindřichohradecká radnice, protože jednatelka Plaveckého klubu je zároveň ředitelkou 4. mateřské školy v Röschově ulici, jejímž je město zřizovatelem. K případu se vyjádřil starosta Stanislav Mrvka. „Bližší podrobnosti zatím neznám, ale obecně lze říct, že je to jedna z věcí, s níž se u dotačních titulů ve sportu bojuje. Já jsem zastáncem toho, co mají třeba fotbalisté, aby existoval centrální registr členů ve všech sportech, z čehož by mohli čerpat informace všichni poskytovatelé dotací, tedy ministerstva, kraje či obce. Dokud neproběhl soud, měli bychom ctít presumpci neviny. V příslušných orgánech města to ale samozřejmě budeme projednávat,“ poznamenal hradecký starosta.