Svoboda, nebo mnohaletý žalář. O to nyní bojuje dvacetiletá Kateřina B., která připravila o život svého přítele Tomáše (27 let), s nímž žila v garsonce na náměstí Václava Vacka v Ostravě-Porubě. Smrtící ránu nožem mu zasadila letos v únoru po prudké hádce.

Obžalovaná trvala na osobní účasti soudních znalců | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Tento týden stanula před ostravským krajským soudem, kde jí hrozí osm až šestnáct let žaláře. Kateřina B. tvrdí, že se pouze bránila partnerovi, který se k ní choval despoticky, údajně ji týral a nutil k sexu. Pokud by přesvědčila soud o své pravdě, byla by během krátké doby druhou zástupkyní něžného pohlaví, kterou ostravský krajský soud zprostil obžaloby.