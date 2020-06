Byli jsme u toho, když do jičínského útulku převezli zbědovaného křížence rhodéského ridgebacka Čika a černého labradora. Oba na pokraji smrti.

I když veterináři dali několik podnětů k odebrání týraných zvířat, úředníci na odboru životního prostředí v Jičíně rozhodli pouze o odběru tří psů. S „chovateli“ proběhlo připomínkové řízení, podle vyjádření mluvčího jičínské radnice Jana Jireše se údajně stav zvířat po kontrolách zlepšil. Bohužel, jak ukázalo letošní šetření veterinářů, všechno se vrací do starých kolejí.

Veterináři byli opakovaně ve Sběři

„Sběř jsme šetřili minulý měsíc, dávali jsme odborné vyjádření na odebrání dvou psů,“ konstatoval ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch.

„Odbor životního prostředí obdržel podnět od krajské veterinární správy. Doporučuje odebrání dvou psů,“ potvrdil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Dodal, že bude zahájeno řízení, jehož výsledek nelze předjímat. V pondělí ale jičínská radnice potvrdila, že je rozhodnuto. Dva psi budou odebráni a převezeni do útulku v Jičíně. Ostatní ve Sběři zůstávají, jejich cesta za šťastným psím životem tak bude zřejmě zdlouhavá.

Na další problematický chov nás upozornil telefonát. V Chyjicích na Jičínsku majitelé zřejmě nedokáží vytvořit odpovídající podmínky pro chov svých chlupáčů. Pejsci se množí mezi sebou, smečku je pak těžké uživit. Veterináři zde provedli kontrolní šetření.

Podle zdejšího starosty Davida Zelingra si však ve vesnici nikdo nestěžoval. Nejsou ani obavy, že by pejsci někoho napadli. „Problémem je, že nemají žádný pohyb, majitelé je jenom minimálně pouštějí ven,“ domnívá se starosta.

„Odeslali jsme kontrolovanému subjektu protokol a on má patnáct dnů na vyjádření,“ řekl k tomuto případu Aleš Hantsch.

„Odborné vyjádření předáme odboru životního prostředí do Jičína, který rozhodne o dalších krocích,“ pokračoval s tím, že postup vychází ze zákona.

Odebraná zvířata lze svěřit státu

Týraní psi, dokud nenajdou nový domov, jsou na základě rozhodnutí úředníků umístěni do psích útulků. Obce se ale postupu mnohdy brání, neboť pobyt musí hradit ze svého. Jak z kola ven? Státní veterinární správa na svých stránkách zveřejnila začátkem roku příručku, kde doporučuje, jak odběr řešit. Odbory životního prostředí mohou po doporučení krajské veterinární správy nechat zvíře propadnout státu. Znamená to, že náklady za odebrané psy pak neplatí obce, ale stát. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hradí pobyt do doby, než útulek najde chlupáči nový domov. Jičín tuto možnost třeba od Dvora Králové zatím nevyužil.

Cílem útulku je pak tyto psy socializovat tak, aby měli šanci se co nejdříve dostat do nových domovů.