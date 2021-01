Když se plavčík Martin Študy z Jihlavy zásadním způsobem loni v červnu podílel na dopadení nebezpečného pedofila ve Vodním ráji v Jihlavě, byl tou dobou sám v podmínce za výtržnosti na veřejnosti. Tato okolnost mu pak přitížila o pár týdnů později, kdy se 8. srpna dostal znovu do rvačky.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Stalo se to po předchozí rozepři se spoluobviněným Danielem Čechem kolem páté hodiny ráno na diskotéce Xanadu v areálu Vysočina v Březinově ulici v Jihlavě. Oba byli v té době pod vlivem alkoholu. Rvačku měl vyprovokovat Študy, když Čecha udeřil hlavičkou do obličeje. Následně se strhla rvačka, kterou ukončil až vyhazovač. Jenže venku se do sebe oba mladíci pustili znova. Čechovi se pak podle obžaloby podařilo Študyho srazit k zemi a opakovaně ho měl mlátit pěstí do hlavy tak dlouho, až Študy upadl do bezvědomí. S lehčími zraněními nakonec skončil v nemocnici. Žádnou vážnou újmu na zdraví ale neutrpěl. Ježe podle státního zástupce Ivo Nováka mohl.