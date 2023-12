Dvojnásobná vražda v pražském Klánovickém lese vzbudila v mnoha lidech hrůzu. Zejména kvůli tomu, že jednou z obětí se stalo malé dítě. Vedoucí katedry kriminologie a forenzních disciplín a proděkan Vysoké školy finanční a správní Jiří Straus, který se kriminalistikou zabývá devětatřicet let, pro Deník případ rozebral.

Pátrací akce v Klánovickém lese - středa 20. prosince. | Video: Deník/Radek Cihla

Pamatujete nějaký případ vraždy, kdy se vytvořil speciální vyšetřovací tým z několika desítek kriminalistů jako v tomto případě?

V Klánovickém lese řešili vraždu i v roce 2014. Pachatel Oldřich Konrád zabil hledače pokladů. Tehdy les také pročesávalo velké množství policistů. Ale na tak rozsáhlé pátrání, jaké vidíme dnes, s krajskými týmy, psovody nebo policisty na koních, si nevzpomínám. Jestli někde bylo, tak o něm nevím. Toto je mimořádně rozsáhlá pátrací akce. A chápu, že je tak rozsáhlá. Policisté totiž potřebují v krátkém časovém úseku pročesat velkou plochu.

Za jak dlouho mohou stopy vychladnout?

Vždy je dobré, když vyšetřování postupuje rychle a pachatel je dopaden během několika dnů. Stopy totiž opravdu podléhají degradaci. Některé ale mají i trvalejší charakter, třeba materiální nebo balistické stopy a odhozené předměty. Ty vydrží i extrémně dlouho. Pachové stopy nebo mikrostopy ale samozřejmě časem slábnou. Na začátku má policie nějaké verze, které rychle prověřuje. Pokud pachatele nenajdou hned, nastává podrobnější a sofistikovanější práce, kdy se musí právě pročesávat nějaký prostor, prověřovat alibi lidí nebo zjišťovat kontakty. To už je náročná práce, která vyžaduje určitý čas. Sice ho ještě nemají, ale podle mě pachatel uniknout nemůže a jeho chycení je otázka času. Na tento případ je nasazeno velké množství policistů.

Nemůže se zločinec třeba někde dlouhou dobu skrývat?

Samozřejmě může. Ale v tomto případě jsou podle mého názoru reálné v podstatě dvě verze. Buď je pachatelem blízká osoba, která vykonala nějaký akt msty. Takového člověka lze velmi rychle dobře vytipovat. Nebo to je nějaký magor a blázen, který potkal náhodné oběti. Pak je to pro policisty horší a jeho dopadení trvá delší dobu. Tým vyšetřovatelů ale tvoří zkušení a odborně zdatní rutinéři, kteří se tomu budou intenzivně věnovat. Může se stát, že to bude trvat delší dobu, někdy se i stane, že pachatel není vypátrán, ale osobně si myslím, že tento dopaden bude.

Pátrací akce po vrahovi v pražských Klánovicích, středa 20. 12. 2023:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Je vyšetřování obtížnější kvůli tomu, že se vražda stala v lese?

Je to velmi rozmanitý terén a stopy se v něm těžko hledají. Když někdo čin spáchá v bytě nebo v nějaké místnosti, dají se vyhledat lépe. V lese navíc mohou zaniknout, pro zajištění kriminalistických stop zkrátka vytváří horší podmínky. Cesta příchodu nebo úniku se také dá těžce předpokládat. Řada stop se proto musí rozkódovat podle takzvaného myšlenkového modelu způsobu spáchání trestného činu. Podle něj je totiž lze předpokládat a pak se dají nějakým způsobem zviditelnit a zajistit.

Jiří Straus. Kriminalista, soudní znalec a vedoucí katedry kriminalistiky a forenzních disciplínZdroj: se svolením Vysoké školy finanční a správní

Co si může laik pod zmíněným myšlenkovým modelem představit?

Vychází ze zajištěných stop a bezprostředních výslechů, kriminalisté si musejí vytvořit všechny reálné verze, které přicházejí v úvahu, byť jsou na první pohled málo pravděpodobné. Ty se pak paralelně prověřují a vytváří se model způsobu spáchání trestného činu, z nějž se dá následně odhadovat, jak se pachatel na místě pohyboval. Díky tomu lze následně předpokládat těžko viditelné stopy. Mohou to být i nějaké mikrostopy, které pak odborníci zajišťují na předpokládaných místech.

Lidi šokovalo, že obětí bylo i malé dítě. Lze říct, že to je klíčový aspekt případu?

Těžko soudit, ale zabít mimino je podle mě tak mimořádný akt, že se z něho může odvíjet nějaký motiv. Nemyslím si, že to bude klíčová část, ale může to být silná indicie, která pomůže vytvořit právě jeden z myšlenkových modelů. Dá se na tom také postavit nějaká reálná verze, již je následně nutné prověřit.

V čem je případ pro vyšetřovatele nejsložitější?

Nevím, jaké stopy byly zajištěny. Zcela chápu a souhlasím s tím, že toho policie k případu tolik nesděluje. Je důležité, aby pachatel neměl informace o tom, co policie ví. Teď je pro policisty nejsložitější rychle ho dopadnout. Nebo alespoň vědět, o koho se jedná a pak vyhlásit pátrání a chytnout ho. Jakmile jej budou mít, začne se odvíjet proces dokazování, kdy se sbírají další informace a probíhají výslechy nebo znalecká zkoumání, aby se beze všech pochybností prokázala bezprostřední vina pachatele nebo aby se zjistila příčinná souvislost. Nyní je tedy klíčové ho odhalit a chytit. Je to důležité i proto, že to je mediálně sledovaný případ a navíc je předvánoční čas. To je vždy psychologicky citlivá doba.

Zmínil jste komunikaci policie s médii. Co vlastně v takových případech mohou strážci zákona veřejnosti říct?

Záleží na rozhodnutí vyšetřovacího týmu. Někdy, když se pátrá po pachateli, sdělí médiím dostatek informací, protože veřejnost může policii nesmírně pomoci. Třeba při zjišťování informací o pachateli nebo shánění svědků, aby se získalo co nejširší spektrum důkazů. V metodice vyšetřování trestných činů se doporučuje právě spolupráce s veřejností, která je dobrým zdrojem svědeckých výpovědí. Co se ale týče současného případu, v této etapě je rozumné, že policie informace velmi filtruje a moc je nepouští. Teď je potřeba, aby měla citlivé údaje jenom pro sebe a pátrala po pachateli.