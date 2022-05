Návrh na vzetí do vazby podal krajský státní zástupce Vladimír Jan. „Návrh jsem podal, neboť jsem měl obavu, že by mohl obviněný v trestné činnosti pokračovat, případně se dopustit další trestné činnosti. Mému návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno,“ uvedl krátce poté, co byl mladík eskortou vyveden ze soudní síně.